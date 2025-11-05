ГУР раскрыло схему БПЛА "орион" и список 43 компаний, причастных к его производству

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало схему российского БПЛА "орион" и данные предприятий, задействованных в его производстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО.

Детали

Больше информации о БПЛА можно найти в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" Главного управления разведки. Речь идет о трехмерной схеме российского БПЛА "орион", а также информации о 43 предприятиях, задействованных в его производстве.

БПЛА "Орион" (он же "Иноходец") является ударно-разведывательным дроном производства подсанкционной российской группы компаний "кронштадт". Он весит около одной тонны, имеет прямое крыло и V-образное хвостовое оперение.

Также он способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БПЛА и т.д.

Кроме того, данный беспилотник является носителем новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль".

Радиус действия "ориона" – до 250 км (с ретранслятором – до 300 км), продолжительность полета – до 30 часов. За такие тактико-технические характеристики и конкурентную цену российские СМИ громко прозвали его "убийцей Байрактара" – говорится в сообщении.

Но это не все: Главное управление разведки обнародовало информацию о 43 российских компаниях, которые входят в кооперацию по производству "ориона".

Как отметили в ГУР, треть этих предприятий не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Это создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов и продолжения войны против Украины.

Напомним

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о 68 новых иностранных компонентах ракет и БПЛА, которыми россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру.