ГУР раскрыло схему БПЛА "орион" и список 43 компаний, причастных к его производству

ukenru
4 ноября, 23:11 • 20225 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 23498 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 49647 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 38089 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 37310 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 34830 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49945 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45142 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19638 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18713 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУPhotoVideo4 ноября, 21:29 • 14468 просмотра
На фронте зафиксировано 144 боестолкновения: ВСУ обезвредили более сотни оккупантов на Покровском направлении4 ноября, 21:57 • 5522 просмотра
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 14114 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 17673 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo02:29 • 14338 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49949 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 46147 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45148 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 64097 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 62133 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Марк Карни
Музыкант
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Покровск
Венесуэла
Филиппины
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 25872 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 39892 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 42858 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 38125 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 41984 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Financial Times
Нью-Йорк Таймс

ГУР раскрыло схему БПЛА "орион" и список 43 компаний, причастных к его производству

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Главное управление разведки Минобороны обнародовало схему российского БПЛА "орион" и данные о 43 предприятиях-производителях. Треть этих компаний не находится под санкциями, что позволяет РФ продолжать поставки компонентов.

ГУР раскрыло схему БПЛА "орион" и список 43 компаний, причастных к его производству

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало схему российского БПЛА "орион" и данные предприятий, задействованных в его производстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО.

Детали

Больше информации о БПЛА можно найти в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" Главного управления разведки. Речь идет о трехмерной схеме российского БПЛА "орион", а также информации о 43 предприятиях, задействованных в его производстве.

БПЛА "Орион" (он же "Иноходец") является ударно-разведывательным дроном производства подсанкционной российской группы компаний "кронштадт". Он весит около одной тонны, имеет прямое крыло и V-образное хвостовое оперение.

Также он способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БПЛА и т.д.

Кроме того, данный беспилотник является носителем новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль".

Радиус действия "ориона" – до 250 км (с ретранслятором – до 300 км), продолжительность полета – до 30 часов. За такие тактико-технические характеристики и конкурентную цену российские СМИ громко прозвали его "убийцей Байрактара" – говорится в сообщении.

Но это не все: Главное управление разведки обнародовало информацию о 43 российских компаниях, которые входят в кооперацию по производству "ориона".

Как отметили в ГУР, треть этих предприятий не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Это создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов и продолжения войны против Украины.

Напомним

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о 68 новых иностранных компонентах ракет и БПЛА, которыми россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Санкции
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина