Swarmbotics AI разрабатывает мобильные «рои» для поражения танков – легкий противотанковый дрон FireAnt

Swarmbotics разрабатывает дроны, которые будут действовать как «рой», а управлять ими будет единый оператор. Планируется, что дроны будут эффективно работать против танков.
Компания Swarmbotics AI представила концепцию наземных модульных беспилотных систем, способных действовать роем под управлением одного оператора. Противотанковый вариант платформы называют FireAnt — недорогой, легкий УНТ (универсальный наземный транспорт), предназначенный выявлять, отслеживать и поражать тяжелую бронетехнику в составе роя. Об этом говорится в материале Defence, пишет УНН.
Swarmbotics позиционирует FireAnt как компонент "роя" роботов с централизованным управлением: платформа модульная (быстрая замена полезной нагрузки в полевых условиях), совместима с распространенным ПО для роботов (ROS 2, JAUS) и рассчитана на интеграцию в смешанные команды разведки, картографирования, ретрансляции данных и противоброневого поражения. Компания делает акцент на автономном скоординированном поведении и ускорении циклов принятия решений через обмен данными в реальном времени.
Один оператор. Несколько роботов. Бесконечное тактическое преимущество. Это модульные, адаптированные, автономные рои беспилотных летательных аппаратов, интегрируемые в человеческие формирования сейчас
– заявили в компании.
Соучредитель компании Дрю Уотсон связывает доктрину наземных "роев" с предыдущим развитием воздушных дронов.
Подобно sUAS, рои sUAS создают новые концепции маневрирования на передовой линии чувства и передовой линии роботов
– сказал Дрю Уотсон.
