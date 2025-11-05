ukenru
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Графики отключений электроэнергии
Swarmbotics AI разрабатывает мобильные «рои» для поражения танков – легкий противотанковый дрон FireAnt

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Swarmbotics разрабатывает дроны, которые будут действовать как «рой», а управлять ими будет единый оператор. Планируется, что дроны будут эффективно работать против танков.

Swarmbotics AI разрабатывает мобильные «рои» для поражения танков – легкий противотанковый дрон FireAnt

Компания Swarmbotics AI представила концепцию наземных модульных беспилотных систем, способных действовать роем под управлением одного оператора. Противотанковый вариант платформы называют FireAnt — недорогой, легкий УНТ (универсальный наземный транспорт), предназначенный выявлять, отслеживать и поражать тяжелую бронетехнику в составе роя. Об этом говорится в материале Defence, пишет УНН.

Детали

Swarmbotics позиционирует FireAnt как компонент "роя" роботов с централизованным управлением: платформа модульная (быстрая замена полезной нагрузки в полевых условиях), совместима с распространенным ПО для роботов (ROS 2, JAUS) и рассчитана на интеграцию в смешанные команды разведки, картографирования, ретрансляции данных и противоброневого поражения. Компания делает акцент на автономном скоординированном поведении и ускорении циклов принятия решений через обмен данными в реальном времени.

ч. россияне используют реактивные планеры на авиабомбах для ударов по тылам Украины - FT

Один оператор. Несколько роботов. Бесконечное тактическое преимущество. Это модульные, адаптированные, автономные рои беспилотных летательных аппаратов, интегрируемые в человеческие формирования сейчас 

– заявили в компании.

Соучредитель компании Дрю Уотсон связывает доктрину наземных "роев" с предыдущим развитием воздушных дронов.

Подобно sUAS, рои sUAS создают новые концепции маневрирования на передовой линии чувства и передовой линии роботов 

– сказал Дрю Уотсон.

ч. ГУР раскрыло схему БПЛА "орион" и список 43 компаний, причастных к его производству

