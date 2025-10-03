“Шість хвилин”: Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому - ЗМІ

$41.280.05
48.500.13
ukenru
16:00 • 6248 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
14:35 • 11749 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
12:39 • 22123 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 23733 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 17894 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 32440 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 30290 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19935 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19959 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16350 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.8м/с
66%
755мм
Популярнi новини
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 25653 перегляди
Ошукали людей на понад 92 тисяч доларів: правоохоронці України і Казахстану ліквідували шахрайський call-центр в ОдесіPhoto3 жовтня, 07:58 • 7538 перегляди
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовностіPhoto12:20 • 7778 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 18175 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 11387 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 11455 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 18247 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 22123 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 23733 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 32441 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Міхеіл Саакашвілі
Андрій Єрмак
Андрій Матюха
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Крим
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса17:13 • 256 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo16:00 • 6248 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 25699 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 29531 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 72492 перегляди
Актуальне
TikTok
Facebook
Instagram
Шахед-136
Ракетна система С-400

“Шість хвилин”: Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому - ЗМІ

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Глава Мінфіну США Скотт Бессент кричав на прем'єрку України Юлію Свириденко у лютому під час переговорів щодо угоди про корисні копалини. Вашингтон висунув вимоги, які українські чиновники сприйняли як шантаж, наприклад, надання США половини прав на видобуток корисних копалин в Україні.

“Шість хвилин”: Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому - ЗМІ

Глава Мінфіну США Скотт Бессент кричав на прем'єрку України Юлію Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому, яка тоді обіймала посаду міністра економіки. Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Свириденко у лютому очолювала переговори щодо угоди про корисні копалини, які швидко стали напруженими, адже Вашингтон висунув вимоги, які українські чиновники сприйняли як відвертий шантаж, наприклад, надання США половини прав на видобуток корисних копалин в Україні.

Наприкінці лютого під час відеоконференції міністр фінансів Скотт Бессент кричав на Свириденко, що вона має шість хвилин, щоб прийняти угоду, інакше переговори будуть припинені 

- кажуть джерела видання.

Повідомляється, що Свириденко заперечила, що розмова була напруженою. Зрештою вона домоглася кращих умов і підписала угоду, встановивши, за її словами, "робочі відносини з міністром Бессентом, засновані на довірі".

Нагадаємо

В травні Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Український уряд затвердив переліки корисних копалин стратегічного та критичного значення, а також ділянок відповідних надр для аукціонів та конкурсів.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Скотт Бессент
Юлія Свириденко
Укргазвидобування
The New York Times
Сполучені Штати Америки
Україна