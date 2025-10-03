“Шість хвилин”: Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому - ЗМІ
Київ • УНН
Глава Мінфіну США Скотт Бессент кричав на прем'єрку України Юлію Свириденко у лютому під час переговорів щодо угоди про корисні копалини. Вашингтон висунув вимоги, які українські чиновники сприйняли як шантаж, наприклад, надання США половини прав на видобуток корисних копалин в Україні.
Глава Мінфіну США Скотт Бессент кричав на прем'єрку України Юлію Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому, яка тоді обіймала посаду міністра економіки. Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Свириденко у лютому очолювала переговори щодо угоди про корисні копалини, які швидко стали напруженими, адже Вашингтон висунув вимоги, які українські чиновники сприйняли як відвертий шантаж, наприклад, надання США половини прав на видобуток корисних копалин в Україні.
Наприкінці лютого під час відеоконференції міністр фінансів Скотт Бессент кричав на Свириденко, що вона має шість хвилин, щоб прийняти угоду, інакше переговори будуть припинені
Повідомляється, що Свириденко заперечила, що розмова була напруженою. Зрештою вона домоглася кращих умов і підписала угоду, встановивши, за її словами, "робочі відносини з міністром Бессентом, засновані на довірі".
Нагадаємо
В травні Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Український уряд затвердив переліки корисних копалин стратегічного та критичного значення, а також ділянок відповідних надр для аукціонів та конкурсів.