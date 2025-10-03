"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ

$41.280.05
48.500.13
ukenru
16:00 • 6208 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 11721 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39 • 22097 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 23708 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 17882 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 32430 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30288 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 19934 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19958 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16350 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.8м/с
66%
755мм
Популярные новости
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 25653 просмотра
Обманули людей на более чем 92 тысячи долларов: правоохранители Украины и Казахстана ликвидировали мошеннический call-центр в ОдессеPhoto3 октября, 07:58 • 7538 просмотра
Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией достигло почти 90% готовностиPhoto12:20 • 7778 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 18176 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 11388 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 11437 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 18228 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 22097 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 23708 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 32430 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михеил Саакашвили
Андрій Єрмак
Андрей Матюха
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Крым
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса17:13 • 236 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo16:00 • 6208 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 25690 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 29529 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 72490 просмотра
Актуальное
ТикТок
Facebook
Instagram
Шахед-136
Ракетная система С-400

"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Глава Минфина США Скотт Бессент кричал на премьера Украины Юлию Свириденко в феврале во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Вашингтон выдвинул требования, которые украинские чиновники восприняли как шантаж, например, предоставление США половины прав на добычу полезных ископаемых в Украине.

"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ

Глава Минфина США Скотт Бессент кричал на премьера Украины Юлию Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале, которая тогда занимала должность министра экономики. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Свириденко в феврале возглавляла переговоры по соглашению о полезных ископаемых, которые быстро стали напряженными, ведь Вашингтон выдвинул требования, которые украинские чиновники восприняли как откровенный шантаж, например, предоставление США половины прав на добычу полезных ископаемых в Украине.

В конце февраля во время видеоконференции министр финансов Скотт Бессент кричал на Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы принять соглашение, иначе переговоры будут прекращены 

- говорят источники издания.

Сообщается, что Свириденко возразила, что разговор был напряженным. В конце концов она добилась лучших условий и подписала соглашение, установив, по ее словам, "рабочие отношения с министром Бессентом, основанные на доверии".

Напомним

В мае Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Украинское правительство утвердило перечни полезных ископаемых стратегического и критического значения, а также участков соответствующих недр для аукционов и конкурсов.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Скотт Бессент
Юлия Свириденко
Укргаздобыча
Нью-Йорк Таймс
Соединённые Штаты
Украина