"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ
Киев • УНН
Глава Минфина США Скотт Бессент кричал на премьера Украины Юлию Свириденко в феврале во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Вашингтон выдвинул требования, которые украинские чиновники восприняли как шантаж, например, предоставление США половины прав на добычу полезных ископаемых в Украине.
Глава Минфина США Скотт Бессент кричал на премьера Украины Юлию Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале, которая тогда занимала должность министра экономики. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Свириденко в феврале возглавляла переговоры по соглашению о полезных ископаемых, которые быстро стали напряженными, ведь Вашингтон выдвинул требования, которые украинские чиновники восприняли как откровенный шантаж, например, предоставление США половины прав на добычу полезных ископаемых в Украине.
В конце февраля во время видеоконференции министр финансов Скотт Бессент кричал на Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы принять соглашение, иначе переговоры будут прекращены
Сообщается, что Свириденко возразила, что разговор был напряженным. В конце концов она добилась лучших условий и подписала соглашение, установив, по ее словам, "рабочие отношения с министром Бессентом, основанные на доверии".
Напомним
В мае Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.
Украинское правительство утвердило перечни полезных ископаемых стратегического и критического значения, а также участков соответствующих недр для аукционов и конкурсов.