Уряд затвердив переліки критичних і стратегічних корисних копалин та родовищ для угод

Український уряд затвердив переліки корисних копалин стратегічного та критичного значення, а також ділянок відповідних надр для аукціонів та конкурсів, повідомив у понеділок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Переліки затверджено відповідно до Кодексу України про надра.

Ідеться про:

перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення;

перелік корисних копалин та компонентів критичного значення;

перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами;

перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного значення та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.

Постанову уряду №132 від 14.02.2023 визнано такою, що втратила чинність.

Нагадаємо

30 квітня 2025 року Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50.

В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.

У межах виконання умов угоди Україна погодила процес допуску приватних компаній до розробки родовища літію "Добра".