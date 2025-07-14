Правительство утвердило перечни критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений для соглашений

Украинское правительство утвердило перечни полезных ископаемых стратегического и критического значения, а также участков соответствующих недр для аукционов и конкурсов, сообщил в понедельник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Перечни утверждены в соответствии с Кодексом Украины о недрах.

Речь идет про:

перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения;

перечень полезных ископаемых и компонентов критического значения;

перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукциона (электронных торгов) по продаже специального разрешения на пользование недрами;

перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического значения и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции.

Постановление правительства №132 от 14.02.2023 признано утратившим силу.

Напомним

30 апреля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50.

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, речь идет о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.

В рамках выполнения условий соглашения Украина согласовала процесс допуска частных компаний к разработке месторождения лития "Добра".