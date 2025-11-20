Nvidia фіксує рекордний дохід у $57 млрд і заспокоює щодо "бульбашки" ШІ

$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 14287 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 14849 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 14285 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 15146 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 24903 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 28022 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 17862 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18263 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33705 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47253 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Окупанти в Криму готують учасників війни проти України для керівних посад - ЦНС20 листопада, 02:00
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph08:42
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 14284 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 19006 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 24902 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 28022 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 59832 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Донецька область
Запорізька область
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі 19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту18 листопада, 11:51
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Fox News
Опалення

Nvidia фіксує рекордний дохід у $57 млрд і заспокоює щодо "бульбашки" ШІ

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Nvidia повідомила про дохід у 57 мільярдів доларів у третьому кварталі, що на 62% більше, ніж торік. Чистий прибуток компанії за GAAP склав 32 мільярди доларів, перевищивши очікування Волл-стріт.

Nvidia фіксує рекордний дохід у $57 млрд і заспокоює щодо "бульбашки" ШІ
x.com/nvidianewsroom

Засновник та генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг задав оптимістичний тон у звіті про прибуток компанії за третій квартал. І, судячи з результатів компанії, для цього є всі підстави - Nvidia повідомила про дохід обсягом 57 млрд доларів у третьому кварталі, що на 62% більше, ніж за той же квартал минулого року, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Чистий прибуток компанії за GAAP становив 32 млрд доларів, що на 65% більше, ніж у попередньому році. Показники доходів та прибутку перевершили очікування Волл-стріт.

Картина виручки показує, що компанія процвітає багато в чому завдяки своєму бізнесу центрів обробки даних. Виторг Nvidia від бізнесу центрів обробки даних сягнув рекордні 51,2 млрд доларів, що на 25% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 66% більше, ніж роком раніше. 5,8 млрд доларів, що залишилися, виручки Nvidia припали на ігровий бізнес з виручкою 4,2 млрд доларів. Далі йдуть продажі у сфері професійної візуалізації та автомобільній галузі.

Фінансовий директор Nvidia Колет Кресс у зверненні до акціонерів зазначила, що розвиток її бізнесу у сфері центрів обробки даних обумовлено прискоренням обчислень, потужними моделями ШІ та агентськими додатками. Під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу Крес повідомила, що в минулому кварталі компанія оголосила про проекти зі створення фабрик та інфраструктури ШІ загалом на 5 мільйонів графічних процесорів.

"Цей попит охоплює всі ринки: постачальників послуг зв'язку, державні організації, сучасні будівельні компанії та центри суперкомп'ютерів, і включає безліч знакових проєктів", - сказала Кресс.

Blackwell Ultra, графічний процесор, представлений у березні та доступний у кількох конфігураціях, показав себе особливо добре і тепер є лідером у компанії. За даними компанії, попередні версії архітектури Blackwell також користувалися високим попитом, що зберігається.

Хуан заявив, що продажі графічних процесорів Blackwell "зашкалюють".

"Продажі Blackwell зашкалюють, а хмарні графічні процесори розпродані, - заявив Хуан у звіті компанії за третій квартал. - Попит на обчислювальні потужності продовжує прискорюватися та зростати, як як у навчанні, так і в логічних висновках, причому кожен зростає експоненційно. Ми вступили у сприятливий цикл розвитку ШІ. Екосистема ШІ швидко масштабується - з'являються нові розробники базових моделей, стартапи у сфері ШІ, у більшій кількості галузей та в більшій кількості країн. ШІ проникає всюди, робить все й одразу".

Кресс зазначила, що обсяг поставок компанією H20 - графічних процесорів для центрів обробки даних, розроблених для генеративного ШІ та високопродуктивних обчислень, - становив 50 мільйонів, що стало розчаровуючим результатом через неможливість продажів до Китаю.

Трамп анонсував переговори між Nvidia та Китаєм після зустрічі з Сі Цзіньпіном30.10.25, 09:33 • 3400 переглядiв

"Значні замовлення на закупівлю цього кварталу так і не були реалізовані через геополітичні проблеми та зростаючу конкуренцію на китайському ринку", - зазначила Кресс. - Хоча ми розчаровані поточною ситуацією, яка не дозволяє нам постачати до Китаю більш конкурентоспроможні обчислювальні рішення для центрів обробки даних, ми прагнемо подальшої взаємодії з урядами США та Китаю і продовжуватимемо відстоювати здатність Америки конкурувати по всьому світу".

Видання зауважує, що Nvidia прогнозує подальше зростання з прогнозованою виручкою 65 мільярдів доларів у четвертому кварталі, що сприяло зростанню ціни акцій компанії більш ніж на 4% після закриття торгів.

"Багато хто говорить про бульбашку ШІ", - сказав Дженсен під час телефонної конференції, присвяченої фінансовим результатам компанії. - На наш погляд, ми бачимо щось зовсім інше".

Україна створює суверенний штучний інтелект спільно з NVIDIA - Федоров17.11.25, 10:40 • 3367 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Тренд
Бренд
Китай
Сполучені Штати Америки