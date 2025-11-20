Nvidia фіксує рекордний дохід у $57 млрд і заспокоює щодо "бульбашки" ШІ

x.com/nvidianewsroom

Засновник та генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг задав оптимістичний тон у звіті про прибуток компанії за третій квартал. І, судячи з результатів компанії, для цього є всі підстави - Nvidia повідомила про дохід обсягом 57 млрд доларів у третьому кварталі, що на 62% більше, ніж за той же квартал минулого року, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Чистий прибуток компанії за GAAP становив 32 млрд доларів, що на 65% більше, ніж у попередньому році. Показники доходів та прибутку перевершили очікування Волл-стріт.

Картина виручки показує, що компанія процвітає багато в чому завдяки своєму бізнесу центрів обробки даних. Виторг Nvidia від бізнесу центрів обробки даних сягнув рекордні 51,2 млрд доларів, що на 25% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 66% більше, ніж роком раніше. 5,8 млрд доларів, що залишилися, виручки Nvidia припали на ігровий бізнес з виручкою 4,2 млрд доларів. Далі йдуть продажі у сфері професійної візуалізації та автомобільній галузі.

Фінансовий директор Nvidia Колет Кресс у зверненні до акціонерів зазначила, що розвиток її бізнесу у сфері центрів обробки даних обумовлено прискоренням обчислень, потужними моделями ШІ та агентськими додатками. Під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу Крес повідомила, що в минулому кварталі компанія оголосила про проекти зі створення фабрик та інфраструктури ШІ загалом на 5 мільйонів графічних процесорів.

"Цей попит охоплює всі ринки: постачальників послуг зв'язку, державні організації, сучасні будівельні компанії та центри суперкомп'ютерів, і включає безліч знакових проєктів", - сказала Кресс.

Blackwell Ultra, графічний процесор, представлений у березні та доступний у кількох конфігураціях, показав себе особливо добре і тепер є лідером у компанії. За даними компанії, попередні версії архітектури Blackwell також користувалися високим попитом, що зберігається.

Хуан заявив, що продажі графічних процесорів Blackwell "зашкалюють".

"Продажі Blackwell зашкалюють, а хмарні графічні процесори розпродані, - заявив Хуан у звіті компанії за третій квартал. - Попит на обчислювальні потужності продовжує прискорюватися та зростати, як як у навчанні, так і в логічних висновках, причому кожен зростає експоненційно. Ми вступили у сприятливий цикл розвитку ШІ. Екосистема ШІ швидко масштабується - з'являються нові розробники базових моделей, стартапи у сфері ШІ, у більшій кількості галузей та в більшій кількості країн. ШІ проникає всюди, робить все й одразу".

Кресс зазначила, що обсяг поставок компанією H20 - графічних процесорів для центрів обробки даних, розроблених для генеративного ШІ та високопродуктивних обчислень, - становив 50 мільйонів, що стало розчаровуючим результатом через неможливість продажів до Китаю.

"Значні замовлення на закупівлю цього кварталу так і не були реалізовані через геополітичні проблеми та зростаючу конкуренцію на китайському ринку", - зазначила Кресс. - Хоча ми розчаровані поточною ситуацією, яка не дозволяє нам постачати до Китаю більш конкурентоспроможні обчислювальні рішення для центрів обробки даних, ми прагнемо подальшої взаємодії з урядами США та Китаю і продовжуватимемо відстоювати здатність Америки конкурувати по всьому світу".

Видання зауважує, що Nvidia прогнозує подальше зростання з прогнозованою виручкою 65 мільярдів доларів у четвертому кварталі, що сприяло зростанню ціни акцій компанії більш ніж на 4% після закриття торгів.

"Багато хто говорить про бульбашку ШІ", - сказав Дженсен під час телефонної конференції, присвяченої фінансовим результатам компанії. - На наш погляд, ми бачимо щось зовсім інше".

