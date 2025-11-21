$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 1226 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
10:22 • 6294 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 10218 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 19076 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 26285 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 38050 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 21978 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24771 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25149 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22416 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Европа спешит ответить на мирный план США и России «кризисной встречей» в субботу — FT

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и обеспокоенность среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Европа спешит ответить на мирный план США и России «кризисной встречей» в субботу — FT

Европейские столицы спешат скоординировать ответ на мирный план США и России по прекращению войны в Украине, "что, как предупреждают чиновники, будет означать "капитуляцию" Киева перед требованиями Москвы", сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Как пишет издание, "план и масштабы давления США на Украину поразили европейских лидеров и их команды национальной безопасности, которые в пятницу спешили разработать согласованный ответ Вашингтону", о чем Financial Times сообщили люди, причастные к дипломатическим переговорам.

"Мы все еще анализируем это, но это движется гораздо быстрее, чем мы осознавали, - сказал один из источников. - Это фактически означает капитуляцию [перед Москвой]".

Другой высокопоставленный европейский дипломат сказал: "Мы оцениваем. Главное - сохранять спокойствие и работать над более разумным результатом".

Трое высокопоставленных чиновников ЕС заявили, что "они до сих пор не уверены, полностью ли поддерживает Трамп этот план, или он является предметом внутренних разногласий в его администрации", пишет издание.

"Мы вернулись к исходной точке", - сказал другой высокопоставленный чиновник ЕС, имея в виду распространенные в начале этого года опасения, что Трамп заставит Украину принять требования России относительно мира или потеряет военную поддержку США.

Усилия европейского арьергарда по замедлению или блокированию американо-российского предложения осложняются поездкой лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании в Южную Африку на саммит G20 в эти выходные, отмечает издание.

"Чиновники заявили, что готовятся к проведению кризисной встречи европейских лидеров, присутствующих в Йоханнесбурге на саммите, в субботу", - говорится в публикации.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила в пятницу, что она "обсудит ситуацию как с европейскими лидерами, так и с другими лидерами здесь, на полях G20".

"Ничего об Украине без Украины", - сказала фон дер Ляйен, повторяя давнюю позицию ЕС относительно мирных переговоров.

Антониу Кошта, президент Евросовета, который представляет 27 лидеров ЕС, заявил, что ЕС "официально не сообщали о каких-либо [мирных] планах".

Посольство США в Киеве, пишет издание, "вызвало европейских посланников в столице Украины для брифинга по плану в пятницу днем вместе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом". Дрисколл встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, чтобы изложить предложение.

"Паника среди европейских столиц напоминала предыдущие эпизоды в начале этого года, когда администрация Трампа делала предложения Украине, не консультируясь и не сообщая европейских партнеров", - отмечает издание.

Как пишет издание, "кроме требования к Украине отказаться от контроля над территорией, которую она сейчас контролирует, европейских чиновников больше всего обеспокоило предложение запретить размещение сил НАТО в Украине и призыв к использованию 100 миллиардов долларов замороженных российских суверенных активов в проектах реконструкции, которые принесут прибыль США".

Как отреагировали рынки

Акции европейских оборонных компаний, которые в этом году резко выросли, поскольку континент увеличил свои обязательства по расходам, резко упали в пятницу утром, указывает издание. Аэрокосмический и оборонный индекс Stoxx 600 упал на 2,6%. Акции Renk Group упали на 8,2%, Rheinmetall – на 5,7%, а Hensoldt – на 5,2% во время утренних торгов в Европе.

Цена на нефть также снизилась: Brent снизилась на 1,2% до 62,64 доллара за баррель. Цены на газ упали: фьючерсы на европейский бенчмарк TTF снизились на 0,8% до 30,48 евро за мегаватт-час.

Юлия Шрамко

