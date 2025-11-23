"Разговор должен быть конструктивным": Зеленский прокомментировал начало встречи украинской и американской делегаций в Женеве
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало встречи украинской и американской делегаций в Швейцарии по прекращению войны с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Подробности
По словам Зеленского, дипломатия активизирована и разговор может быть конструктивным. Он добавил, что нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет развязана.
Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров – в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас
Напомним
Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
