Мерц скептически относится к быстрому принятию мирного плана и предложил альтернативный
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что мирный план США будет утвержден до четверга из-за существующих разногласий. Также он заявил, что имеет свое видение плана прекращения войны в Украине, но пока не рассказал подробности. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Подробности
Я скептически отношусь к тому, возможно ли такое решение (план США из 28 пунктов – ред.) с учетом нынешних разногласий
В то же время Мерц сообщил, что предложил собственный путь к миру, который меньше 28-пунктового плана, предложенного Вашингтоном. Канцлер подчеркнул, что ключевой задачей является создание документа на основе американского предложения, способного получить одобрение Украины.
Детали своего варианта Мерц пока не раскрыл.
