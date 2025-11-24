«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Киев • УНН
Немецкий канцлер Мерц заявил, что путь к завершению войны в Украине будет долгим, несмотря на определенный прогресс на переговорах в Женеве. Он подчеркнул необходимость согласованных действий Европы и участия России в реальных переговорах.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что даже несмотря на определенный прогресс на переговорах в Женеве, путь к завершению войны в Украине будет оставаться долгим. Он подчеркнул необходимость согласованных действий Европы и участия России в реальных переговорах. Об этом сообщает Тhe Guardian, пишет УНН.
Детали
Подводя итоги последнего раунда консультаций по потенциальному мирному урегулированию, Фридрих Мерц отметил, что во время встречи "некоторые вопросы были выяснены", однако быстрого завершения войны ожидать не стоит. По его словам, "мы также знаем: мир в Украине не наступит за одну ночь".
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824.11.25, 07:08 • 30347 просмотров
Канцлер подчеркнул, что Европейский Союз должен быть полноправным участником в формировании любого мирного плана, поскольку его последствия непосредственно касаются европейской безопасности. Он призвал Россию присоединиться к содержательным переговорам и принимать более прямое участие в поиске решений.
Мерц подчеркнул, что любые договоренности по Украине должны учитывать позицию европейских государств.
Для нас важно, что не может быть никакого мирного плана для Украины, если мы не дадим своего согласия на вопросы, которые влияют на европейские интересы и европейский суверенитет
Мерц скептически относится к быстрому принятию мирного плана и предложил альтернативный23.11.25, 17:03 • 12139 просмотров