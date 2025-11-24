$42.270.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Немецкий канцлер Мерц заявил, что путь к завершению войны в Украине будет долгим, несмотря на определенный прогресс на переговорах в Женеве. Он подчеркнул необходимость согласованных действий Европы и участия России в реальных переговорах.

«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что даже несмотря на определенный прогресс на переговорах в Женеве, путь к завершению войны в Украине будет оставаться долгим. Он подчеркнул необходимость согласованных действий Европы и участия России в реальных переговорах. Об этом сообщает Тhe Guardian, пишет УНН.

Детали

Подводя итоги последнего раунда консультаций по потенциальному мирному урегулированию, Фридрих Мерц отметил, что во время встречи "некоторые вопросы были выяснены", однако быстрого завершения войны ожидать не стоит. По его словам, "мы также знаем: мир в Украине не наступит за одну ночь".

Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824.11.25, 07:08 • 30347 просмотров

Канцлер подчеркнул, что Европейский Союз должен быть полноправным участником в формировании любого мирного плана, поскольку его последствия непосредственно касаются европейской безопасности. Он призвал Россию присоединиться к содержательным переговорам и принимать более прямое участие в поиске решений.

Мерц подчеркнул, что любые договоренности по Украине должны учитывать позицию европейских государств.

Для нас важно, что не может быть никакого мирного плана для Украины, если мы не дадим своего согласия на вопросы, которые влияют на европейские интересы и европейский суверенитет 

– подытожил немецкий канцлер.

Мерц скептически относится к быстрому принятию мирного плана и предложил альтернативный23.11.25, 17:03 • 12139 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Женева
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Германия
Украина