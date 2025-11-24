$42.270.11
48.700.19
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 324 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 4656 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 10228 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 9228 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 9282 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 8624 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 7122 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 9742 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 10929 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 10412 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
Стармер приветствует прогресс на женевских переговорах, но Лондон предупреждает о «нерешенных вопросах»

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Британский премьер Кир Стармер приветствовал прогресс в переговорах о мире между Украиной и Россией, но напомнил, что есть еще «нерешенные вопросы».

Стармер приветствует прогресс на женевских переговорах, но Лондон предупреждает о «нерешенных вопросах»

Великобритания положительно оценила результаты очередного раунда мирных переговоров в Женеве. На Даунинг-стрит заявили, что Кир Стармер приветствует "значительный прогресс", но предостерегают: ключевые вопросы все еще остаются открытыми. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Представитель Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал "значительный прогресс", достигнутый во время вчерашних переговоров по прекращению войны в Украине. В то же время в Лондоне подчеркнули, что все еще существуют "нерешенные вопросы", которые необходимо проработать.

ч. Делегация Украины уже возвращается из Женевы - Зеленский

На вопрос журналистов о возможном направлении британских войск для обеспечения выполнения будущего соглашения, представитель отказался делать какие-либо предположения, подчеркнув, что правительство не будет "опережать" текущие переговоры.

Правительство также отреагировало на стремление Дональда Трампа заключить соглашение до четверга. Даунинг-стрит намекнул, что оценки госсекретаря США Марко Рубио, который говорил о более длительных сроках, могут оказаться более реалистичными. 

Главное, что прогресс происходит, и переговоры продолжаются 

– добавил представитель.

ч. "Мир в Украине не наступит за одну ночь" – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану

Россия постоянно делает вид, что серьезно настроена на мир, но ее действия никогда не оправдывают ее слов 

– заявили в Лондоне, комментируя позицию Кремля.

Даунинг-стрит также подтвердил участие советника Великобритании по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в переговорах в Женеве по обновлению американского мирного плана. 

ч. Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Марко Рубио
Кир Стармер
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Лондон