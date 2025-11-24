Стармер приветствует прогресс на женевских переговорах, но Лондон предупреждает о «нерешенных вопросах»
Киев • УНН
Британский премьер Кир Стармер приветствовал прогресс в переговорах о мире между Украиной и Россией, но напомнил, что есть еще «нерешенные вопросы».
Великобритания положительно оценила результаты очередного раунда мирных переговоров в Женеве. На Даунинг-стрит заявили, что Кир Стармер приветствует "значительный прогресс", но предостерегают: ключевые вопросы все еще остаются открытыми. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Представитель Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал "значительный прогресс", достигнутый во время вчерашних переговоров по прекращению войны в Украине. В то же время в Лондоне подчеркнули, что все еще существуют "нерешенные вопросы", которые необходимо проработать.
На вопрос журналистов о возможном направлении британских войск для обеспечения выполнения будущего соглашения, представитель отказался делать какие-либо предположения, подчеркнув, что правительство не будет "опережать" текущие переговоры.
Правительство также отреагировало на стремление Дональда Трампа заключить соглашение до четверга. Даунинг-стрит намекнул, что оценки госсекретаря США Марко Рубио, который говорил о более длительных сроках, могут оказаться более реалистичными.
Главное, что прогресс происходит, и переговоры продолжаются
– добавил представитель.
Россия постоянно делает вид, что серьезно настроена на мир, но ее действия никогда не оправдывают ее слов
– заявили в Лондоне, комментируя позицию Кремля.
Даунинг-стрит также подтвердил участие советника Великобритании по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в переговорах в Женеве по обновлению американского мирного плана.
