Госспецсвязи изучает зависимость объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить "эффект домино" во время кибератак
Эксперты Госспецсвязи изучают зависимости между объектами критической инфраструктуры, чтобы предотвратить каскадные разрушения во время возможных вражеских кибератак.
Польша начала расследование в отношении ракеты, которая нарушила воздушное пространство страны в декабре
Польша начинает расследование в отношении неопознанного объекта, который нарушил воздушное пространство страны во время массированной атаки рф по украинским городам 29 декабря.
В оккупированном Бердянске россияне готовятся к фальсификациям на выборах президента рф
Во временно оккупированном Бердянске, россияне готовятся к фальсификациям на предстоящих выборах президента россии путем подвоза дополнительных избирателей и регистрации несуществующих избирателей.
На Львовщине депутат райсовета незаконно отчуждал 4 га коммунальной земли стоимостью почти 6 млн гривен
Бывший председатель сельского совета во Львовской области незаконно расширил границы села и изменил право собственности на 4 гектара земли, нанеся ущерб на сумму почти 6 миллионов гривен. Один из участков фигурант зарегистрировал на имя своей жены.
Оттачивают навыки в случае техногенного завала: как во Франции проходит обучение кинологов ГСЧС
На трехнедельном учебном курсе во Франции кинологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с собаками-спасателями учатся искать жертв, оказавшихся под завалами.
Четыре человека подорвались на мине на Николаевщине
В селе Евгеновка Николаевской области четыре человека подорвались на мине.
Буданов предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут возрасти
Руководитель украинской военной разведки допустил наращивание атак на российскую инфраструктуру.
На уничтоженном Украиной ракетном катере рф "ивановец" могло быть до 40 моряков
На российском ракетном катере "Ивановец", который был затоплен ГУР в Крыму, могло быть до 40 моряков.
Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что Международный комитет Красного Креста не помогает Украине в расследовании катастрофы самолета Ил-76 и не подтвердил, предоставляла ли россия информацию о перевозке военнопленных самолетом.
Не менее 5 млрд евро в год: Зеленский призвал ЕС отдельный фонд помощи для Украины из-за задержки со снарядами
Президент Зеленский призвал европейских политиков объединиться в создании отдельного Фонда помощи Украине - не менее 5 миллиардов евро в год, сроком на четыре года - для противодействия российской агрессии.