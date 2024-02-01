Госспецсвязи изучает зависимость объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить "эффект домино" во время кибератак

Госспецсвязи изучает угрозы для объектов критической инфраструктуры, меры для их защиты, а также зависимость объектов друг от друга для предотвращения каскадного разрушения. Об этом сообщил представитель администрации Госспецсвязи Василий Ананьев, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинские специалисты приняли участие в международной конференции "Киберустойчивость в современном мире. Опыт Украины", которая проходила в Варшаве, и где обсуждали развитие национальной системы защиты критической инфраструктуры.

По словам представителя Госспецсвязи, в приоритете внимания находится изучение зависимостей и взаимозависимостей объектов критической инфраструктуры и возможность каскадных эффектов (эффекта "домино"). Он привел в пример кибератаку на оператора мобильной связи Киевстар, которая вызвала не только отсутствие мобильной связи и интернета (что угрожало жизни гражданских из-за невозможности вызвать скорую или экстренную помощь), но и имела негативное влияние на значительное количество других секторов. В частности, фиксировалось негативное влияние на функционирование банковской системы, ведь было невозможно воспользоваться АТМ-терминалами, которые зависели от мобильной связи, и было невозможно оплатить товары первой необходимости в магазинах или приобрести лекарства в аптеке через терминал.

Он также отметил, что Украина постоянно совершенствует планы защиты от всех типов угроз, чтобы понимать уязвимости перед комбинированными атаками на объекты критической инфраструктуры, ведь агрессор нацелен на замедление восстановления предоставления критически важных услуг населению. При этом специалисты сосредоточены не только на защите, но и на обеспечении устойчивости объектов критической инфраструктуры.

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