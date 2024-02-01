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"Заражені" понад дві тисячі комп'ютерів: у Держспецзв'язку запобігли хакерській атаці на держпідприємство

"Заражені" понад дві тисячі комп'ютерів: у Держспецзв'язку запобігли хакерській атаці на держпідприємство

Київ • УНН

 • 31156 перегляди

Фахівці Держспецзв'язку завадили хакерам отримати віддалений доступ до понад 2000 комп'ютерів на державному підприємстві, які були заражені шкідливим програмним забезпеченням DIRTYMOE.

У Держспецзв'язку запобігли спробі невідомих хакерів "зламати" тисячі комп'ютерів державного підприємства. Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, передає УНН.

Деталі 

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, надала практичну допомогу державному підприємству. Комп’ютери компанії зазнали масового ураження шкідливою програмою DIRTYMOE (PURPLEFOX), що надає віддалений доступ до уражених пристроїв

- резюмували у відомстві. 

Десятки інфікованих комп'ютерів: у Держспецзв'язку розповіли про наслідки шахрайської розсилки від нібито ДСНС 22.01.24, 14:21 • 22936 переглядiв

Фахівці провели дослідження отриманих зразків шкідливих програм і виявили більше ніж 2000 уражених комп'ютерів в українському сегменті мережі Інтернет. Описана активність відстежується за ідентифікатором UAC-0027.

Доповнення

В Держспецзв'язку попередили, що у разі використання застарілих операційних систем комп'ютер слід виокремити до окремих мережевих сегментів з обов'язковою фільтрацією як вхідних, так і вихідних інформаційних потоків.

Нагадаємо

Представник адміністрації Держспецзв’язку Василь Ананьєв заявив, що українські фахівці вивчають загрози для об’єктів критичної інфраструктури, заходи для їх захисту, а також залежність об'єктів один від одного для запобігання каскадному руйнуванню.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НПТехнології
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