США звинуватили двох росіян в участі в хакерському угрупуванні LockВit
Київ • УНН
США звинуватили двох громадян Росії в участі у хакерській групі LockVit, яка розповсюджувала шкідливе програмне забезпечення, націлене на компанії в США та інших країнах.
Влада США висунула звинувачення громадянам Росії Артуру Сунгатову та Івану Кондратьєву в участі у відомому хакерському угрупуванні LockВit, повідомляє агентство Reutrers, передає УНН.
Деталі
Сунгатов і Кондратьєв звинувачуються американським міністерством юстиції у поширенні шкідливих програм, жертвами яких ставали страхові, логістичні, промислові компанії у п'яти штатах США та інших країнах.
Кондратьєву також були пред'явлені звинувачення в застосуванні в 2020 році шкідливої програми в Каліфорнії.
Обидва росіянини, крім того, потрапили під санкції міністерства фінансів США .
Доповнення
Раніше повідомлялося , що правоохоронні органи більше десятка західних держав провели спільну операцію з ліквідації хакерського угруповання LockBit. Внаслідок операції, в якій взяли участь правоохоронці 11 країн, було конфісковано 11 тис. доменних імен, які хакери використали для поширення шкідливих програм.
З початку 2023 року жертвами хакерів-вимагачів із LockВit стали сотні компаній у різних галузях
Bloomberg: західні спецслужби припинили діяльність хакерів LockBit20.02.24, 04:46 • 31868 переглядiв