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США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit

США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 23:06  •  416 просмотра

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США обвинили двух граждан России в участии в хакерской группе LockVit, которая распространяла вредоносное программное обеспечение, нацеленное на компании в США и других странах.

Власти США выдвинули обвинения гражданам России Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву в участии в известной хакерской группировке LockВit, сообщает агентство Reutrers, передает УНН.

Детали

Сунгатов и Кондратьев обвиняются американским министерством юстиции в распространении вредоносных программ, жертвами которых становились страховые, логистические, промышленные компании в пяти штатах США и других странах.

Кондратьеву также были предъявлены обвинения в применении в 2020 году вредоносной программы в Калифорнии.

Оба россиянина, кроме того, попали под санкции министерства финансов США.

Дополнение

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы более десятка западных государств провели совместную операцию по ликвидации хакерской группировки LockBit. В результате операции, в которой приняли участие правоохранители 11 стран, было конфисковано 11 тыс. доменных имен, которые хакеры использовали для распространения вредоносных программ.

С начала 2023 года жертвами хакеров-вымогателей из LockВit стали сотни компаний в разных отраслях

Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit20 февраля 2024, 02:46 • 29221 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПНовости МираТехнологии
reutersReuters
kaliforniyaКалифорния
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США звинуватили двох росіян в участі в хакерському угрупуванні LockВit
US accuses two Russians of participating in LockVit hacker group
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США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit

США обвинили двух граждан России в участии в хакерской группе LockVit, которая распространяла вредоносное программное обеспечение, нацеленное на компании в США и других странах.

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