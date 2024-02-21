США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit
Киев • УНН
США обвинили двух граждан России в участии в хакерской группе LockVit, которая распространяла вредоносное программное обеспечение, нацеленное на компании в США и других странах.
Власти США выдвинули обвинения гражданам России Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву в участии в известной хакерской группировке LockВit, сообщает агентство Reutrers, передает УНН.
Детали
Сунгатов и Кондратьев обвиняются американским министерством юстиции в распространении вредоносных программ, жертвами которых становились страховые, логистические, промышленные компании в пяти штатах США и других странах.
Кондратьеву также были предъявлены обвинения в применении в 2020 году вредоносной программы в Калифорнии.
Оба россиянина, кроме того, попали под санкции министерства финансов США.
Дополнение
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы более десятка западных государств провели совместную операцию по ликвидации хакерской группировки LockBit. В результате операции, в которой приняли участие правоохранители 11 стран, было конфисковано 11 тыс. доменных имен, которые хакеры использовали для распространения вредоносных программ.
С начала 2023 года жертвами хакеров-вымогателей из LockВit стали сотни компаний в разных отраслях
Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit20 февраля 2024, 02:46 • 29221 просмотр
США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit
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