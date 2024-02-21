США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit

Власти США выдвинули обвинения гражданам России Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву в участии в известной хакерской группировке LockВit, сообщает агентство Reutrers, передает УНН.

Детали

Сунгатов и Кондратьев обвиняются американским министерством юстиции в распространении вредоносных программ, жертвами которых становились страховые, логистические, промышленные компании в пяти штатах США и других странах.

Кондратьеву также были предъявлены обвинения в применении в 2020 году вредоносной программы в Калифорнии.

Оба россиянина, кроме того, попали под санкции министерства финансов США.

Дополнение

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы более десятка западных государств провели совместную операцию по ликвидации хакерской группировки LockBit. В результате операции, в которой приняли участие правоохранители 11 стран, было конфисковано 11 тыс. доменных имен, которые хакеры использовали для распространения вредоносных программ.

С начала 2023 года жертвами хакеров-вымогателей из LockВit стали сотни компаний в разных отраслях

Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit