Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Коалиция международных правоохранительных органов, включая ФБР и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщила о взломе инфраструктуры хакерской группировки LockBit, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Речь идет, в частности, о закрытии веб-сайтов, которые использовали хакеры для платежей с помощью программ-вымогателей.

Как сообщил представитель ФБР, в операции, нацеленной на систему развертывания вредоносного программного обеспечения, участвовали правоохранительные органы 11 стран. В результате было изъято 11 тыс. доменов, используемых LockBit для распространения программ-вымогателей.

Lockbit, как сообщили в ФБР, говорила о 1,6 тыс. жертв своих атак только в США и 2 тыс. в других странах. Большинство из них относятся к частному сектору. На данный момент ФБР отслеживает 144 млн. выкупов, связанных с действиями хакеров.

Дополнение

По данным Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, группировка Lockbit была впервые замечена в январе 2020 года. В ноябре 2022-го Минюст США обвинил 33-летнего россиянина Михаила Васильева в деле об использовании программ-вымогателей Lockbit. Хакерская группировка была ответственна в том числе за взлом данных компании Boeing и кибератаку американского подразделения ICBC.

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