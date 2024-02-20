Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  114315 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  176235 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  167082 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  288503 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  343579 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  270822 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  283028 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  340059 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  308711 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243446 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 02:46  •  1549 просмотра

Read in English

Международные правоохранительные органы заблокировали инфраструктуру хакерской группировки LockBit, которая заразила вирусом-вымогателем более 1600 жертв в США и 2000 во всем мире.

Коалиция международных правоохранительных органов, включая ФБР и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщила о взломе инфраструктуры хакерской группировки LockBit, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Речь идет, в частности, о закрытии веб-сайтов, которые использовали хакеры для платежей с помощью программ-вымогателей.

Как сообщил представитель ФБР, в операции, нацеленной на систему развертывания вредоносного программного обеспечения, участвовали правоохранительные органы 11 стран. В результате было изъято 11 тыс. доменов, используемых LockBit для распространения программ-вымогателей.

Lockbit, как сообщили в ФБР, говорила о 1,6 тыс. жертв своих атак только в США и 2 тыс. в других странах. Большинство из них относятся к частному сектору. На данный момент ФБР отслеживает 144 млн. выкупов, связанных с действиями хакеров.

Дополнение

По данным Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, группировка Lockbit была впервые замечена в январе 2020 года. В ноябре 2022-го Минюст США обвинил 33-летнего россиянина Михаила Васильева в деле об использовании программ-вымогателей Lockbit. Хакерская группировка была ответственна в том числе за взлом данных компании Boeing и кибератаку американского подразделения ICBC.

Хакеры взломали эфирную систему телеканала "Эспрессо", вероятно это были россияне19 февраля 2024, 22:41 • 18513 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПНовости МираТехнологии
boingБоинг
federalnoe-byuro-rassledovaniiФедеральное бюро расследований
bloomberg-lpBloomberg L.P.
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Bloomberg: західні спецслужби припинили діяльність хакерів LockBit
Bloomberg: Western intelligence agencies shut down LockBit hackers
Новости по теме

Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Международные правоохранительные органы заблокировали инфраструктуру хакерской группировки LockBit, которая заразила вирусом-вымогателем более 1600 жертв в США и 2000 во всем мире.

Криминал и ЧП •   •  1549 просмотра
Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Украина требует ужесточения санкций после смерти Навального

Премьер-министр Украины призвал к усилению санкций ЕС и Японии против России после смерти Навального.

Экономика •   •  2644 просмотра
Украина требует ужесточения санкций после смерти Навального

Швеция готовит Украине рекордный пакет оружия

Швеция предоставит Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на сумму 700 миллионов долларов, о чем будет объявлено во вторник.

Война •   •  3675 просмотра
Швеция готовит Украине рекордный пакет оружия

США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.

Война •   •  3813 просмотра
США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне

Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть

Американская компания Liberian International Ship &amp; Corporate Registry прекратила транспортировку российской нефти и изъяла все российские суда из своего реестра, что позволило Украине исключить Россию из списка стран-спонсоров войны.

Война •   •  2617 просмотра
Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть

Американские ученые определили Трампа худшим президентом в истории США

Американские ученые поставили Дональда Трампа на последнее место в исследовании президентского величия, в котором оценивались президенты от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена.

Политика •   •  6723 просмотра
Американские ученые определили Трампа худшим президентом в истории США

В России под Брянском силы ПВО сбили дрон

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Брянской области, в чем губернатор обвинил Украину.

Война •   •  10417 просмотра
В России под Брянском силы ПВО сбили дрон

Путин подарил Ким Чен Ину автомобиль российского производства

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства во время их встречи в феврале, как сообщают северокорейские государственные СМИ.

Политика •   •  9406 просмотра
Путин подарил Ким Чен Ину автомобиль российского производства

Украина готова восстановить выездное консульство в непризнанном "Приднестровье" - МИД

Украина готова возобновить работу своего мобильного консульства в Приднестровском регионе Молдовы для предоставления консульских услуг украинским гражданам, если будет обеспечена их безопасность и свобода передвижения.

Политика •   •  11138 просмотра
Украина готова восстановить выездное консульство в непризнанном "Приднестровье" - МИД

Британия закрыла одну из двух схем для въезда украинских беженцев

Великобритания закрыла одну из двух своих программ для украинских беженцев - "Украинскую семейную программу", которая позволяла украинцам, имеющим родственников в Британии, въезжать и оставаться в стране в течение 3 лет, но теперь они могут подать заявку на участие в программе "Дома для Украины", в рамках которой британцы спонсируют украинцев в обмен на государственную поддержку.

Общество •   •  14351 просмотра
Британия закрыла одну из двух схем для въезда украинских беженцев