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Bloomberg: західні спецслужби припинили діяльність хакерів LockBit

Bloomberg: західні спецслужби припинили діяльність хакерів LockBit

Київ • УНН

 • 31868 перегляди

Міжнародні правоохоронні органи заблокували інфраструктуру хакерського угруповання LockBit, яке заразило вірусом-вимагачем понад 1600 жертв у США та 2000 у всьому світі.

Коаліція міжнародних правоохоронних органів, включаючи ФБР та Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії повідомила про злам інфраструктури хакерського угруповання LockBit, пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Йдеться, зокрема, про закриття веб-сайтів, які використовували хакери для платежів за допомогою програм-вимагачів.

Як повідомив представник ФБР, в операції, націленій на систему розгортання шкідливого програмного забезпечення, брали участь правоохоронні органи 11 країн. В результаті було вилучено 11 тис. доменів, що використовуються LockBit для розповсюдження програм-вимагачів.

Lockbit, як повідомили у ФБР, говорила про 1,6 тис. жертв своїх атак лише у США та 2 тис. в інших країнах. Більшість із них відносяться до приватного сектору. На даний момент ФБР відстежує 144 млн. викупів, пов'язаних з діями хакерів.

Доповнення

За даними Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури США, угруповання Lockbit було вперше помічено у січні 2020 року. У листопаді 2022-го Мін'юст США звинуватив 33-річного росіянина Михайла Васильєва у справі про використання програм-вимагачів Lockbit. Хакерське угруповання було відповідальним у тому числі за злом даних компанії Boeing і кібератаку американського підрозділу ICBC.

Хакери зламали ефірну систему телеканалу "Еспресо", ймовірно це були росіяни20.02.24, 00:41 • 103044 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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