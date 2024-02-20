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Хакери зламали ефірну систему телеканалу "Еспресо", ймовірно це були росіяни

Хакери зламали ефірну систему телеканалу "Еспресо", ймовірно це були росіяни

Київ • УНН

 • 103044 перегляди

Російські хакери отримали доступ до системи мовлення українського телеканалу "Еспресо" і випустили в ефір пропагандистське відео, перш ніж канал відновив контроль. Медійники звинувачують в атаці росіян.

У понеділок ввечері 19 лютого український телевізійний мовник "Еспресо" заявив про те що на їхню систему, яка відповідає за ефірне мовлення телеканалу здійснили атаку хакери. Про це заявили у пресслужбі каналу, передає УНН.

Деталі

Зокрема, в "Еспресо" заявили що близько 19:30 невідомі хакери  отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу Еспресо. Таким чином зловмисники змогли розмістити в ефірі телеканалу короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні.

Нам прикро, що наші глядачі могли бачити в ефірі це провокативне відео. Відповідальність за війну в Україні несе виключно росія. Це очевидний факт, який автори відео намагалися перекрутити. Це дає зрозуміти, що до атаки на Еспресо причетні росіяни. 

- прокоментували у пресслужбі телеканалу. 

У пресслужбі телеканалу також додали, що вони вже вжили всіх необхідних заходів безпеки та готують звернення до правоохоронних органів про цю атаку.

Додатково

Напередодні ввечері російські хакери також атакували українські медіа. Про це повідомляла Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зокрема про надзвичайні події CERT-UA повідомили видання "Українська правда", "Liga.net", "Апостроф" та "Телеграф".

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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