Хакери зламали ефірну систему телеканалу "Еспресо", ймовірно це були росіяни
Київ • УНН
Російські хакери отримали доступ до системи мовлення українського телеканалу "Еспресо" і випустили в ефір пропагандистське відео, перш ніж канал відновив контроль. Медійники звинувачують в атаці росіян.
У понеділок ввечері 19 лютого український телевізійний мовник "Еспресо" заявив про те що на їхню систему, яка відповідає за ефірне мовлення телеканалу здійснили атаку хакери. Про це заявили у пресслужбі каналу, передає УНН.
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Зокрема, в "Еспресо" заявили що близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу Еспресо. Таким чином зловмисники змогли розмістити в ефірі телеканалу короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні.
Нам прикро, що наші глядачі могли бачити в ефірі це провокативне відео. Відповідальність за війну в Україні несе виключно росія. Це очевидний факт, який автори відео намагалися перекрутити. Це дає зрозуміти, що до атаки на Еспресо причетні росіяни.
У пресслужбі телеканалу також додали, що вони вже вжили всіх необхідних заходів безпеки та готують звернення до правоохоронних органів про цю атаку.
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Напередодні ввечері російські хакери також атакували українські медіа. Про це повідомляла Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зокрема про надзвичайні події CERT-UA повідомили видання "Українська правда", "Liga.net", "Апостроф" та "Телеграф".