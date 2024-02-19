російські хакери здійснюють кібератаки на сайти українських ЗМІ
Київ • УНН
рф атакувала кілька українських медіа-сайтів і опублікувала фейкові новини.
російські хакери атакували українські медіа. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, передає УНН.
Деталі
Українські медіа потрапили під серію ворожих атак хакерів.
росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію
До команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA звернулися представники видань "Українська правда", "Liga.net", "Апостроф" та "Телеграф".
Додамо
Фахівці з кібербезпеки зазначених медіа вже здійснюють дослідження цього інциденту.
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