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российские хакеры осуществляют кибератаки на сайты украинских СМИ

российские хакеры осуществляют кибератаки на сайты украинских СМИ

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 00:47  •  2169 просмотра

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рф атаковала несколько украинских медиа-сайтов и опубликовала фейковые новости.

российские хакеры атаковали украинские медиа. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.

Детали

Украинские медиа попали под серию вражеских атак хакеров.

россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию 

- из Telegram-канала Госспецсвязи.

В команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA обратились представители изданий "Украинская правда", "Liga.net", "Апостроф" и "Телеграф".

Добавим

Специалисты по кибербезопасности указанных медиа уже осуществляют исследование этого инцидента.

российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии13 февраля 2024, 14:20 • 21371 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитикаМультимедиа
gosudarstvennaya-sluzhba-spetsialnoi-svyazi-ukrainiГосударственная служба специальной связи Украины
telegramТелеграмма
російські хакери здійснюють кібератаки на сайти українських ЗМІ
russian hackers carry out cyberattacks on Ukrainian media sites
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