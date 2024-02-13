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российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии

российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 14:20  •  13340 просмотра

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российские хакеры пытались получить доступ к литовским военным системам, но были обнаружены и остановлены.

российские хакеры в начале февраля пытались зайти в электронные системы литовской армии, эту попытку заметили и остановили. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

3 февраля в сети начали распространять информацию, якобы российские хакеры группы "Just Evil" получили доступ к системам армии США и системе Ilias литовской армии.

Вооруженные силы Литвы подтвердили, что в этот день зафиксировали подозрительный вход в одну из учетных записей дистанционной системы обучения. После того отключили три сервера, на которых размещается система Ilias.

Национальный центр кибербезопасности Литвы в тесном сотрудничестве с армией начал расследование, инцидент в настоящее время считают событием среднего уровня угрозы,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что утечки данных не произошло, но окончательные выводы можно будет сделать после завершения расследования. Система Ilias пока остается отключенной от внешней сети и там проводятся обновления.

Напомним

26 января, российские хакеры взломали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. Также сайт оппозиционной телекомпании "Формула" подвергся атаке, а с сайта другой компании, "Мтавари", были удалены данные.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
litvaЛитва
російські хакери намагалися увійти в е-системи литовської армії
Russian hackers tried to enter Lithuanian army e-systems
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