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російські хакери зламали сайт президентки Грузії

російські хакери зламали сайт президентки Грузії

Київ • УНН

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російські хакери зламали сайт президента Грузії Саломе Зурабішвілі. Також сайт опозиційної телекомпанії "Формула" зазнав атаки, а з сайту іншої компанії, "Мтаварі", були видалені дані.

російські хакери зламали президентки Грузії Саломе Зурабішвілі й залишили напис, який прославляє росію. Про це повідомляє видання "Новости Грузии", передає УНН.

Деталі 

Наразі сайт заблоковано, та до цього під час входу на сторінку можна було побачити зображення черепа і напис "Hacked by Cozy Bear Slava russia" – "Зламано Cozy Bear Слава росії".

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Проросійські хакери атакували державний та комерційний сектор України – Сили оборони Півдня25.01.24, 21:46 • 30355 переглядiв

Доповнення

Зазначається, що хакерської атаки зазнав і сайт опозиційної телекомпанії "Формула". Сайт був недоступний кілька годин, потім доступ було відновлено, але сторінка досі працює з перебоями.

Крім того, 26 січня сталася хакерська атака на сайт опозиційної телекомпанії "Мтаварі", частину даних було видалено.

Повідомлення про кібератаки в Грузії почали надходити після хвилі фейкових повідомлень про бомби. За останній місяць у Грузії "мінували" аеропорт, школи та великі торгові центри. 

Довідково

Cozy Bear — російська група хакерів, яка, за даними західних спецслужб, діє під егідою ФСБ рф. Цю групу хакерів згадували у зв'язку з віртуальними нападами на штаб кандидата у президенти Барака Обами у 2008 році, атаках на Мінфін та Міністерство торгівлі США та багатьох інших структур.

Нагадаємо

Хакерське угрупування, що підтримується росією і відоме як Midnight Blizzard або Nobelium, зламало невеликий відсоток корпоративних електронних поштових скриньок компанії Microsoft.

Компанія заблокувала доступ зловмисників, запевняючи, що інцидент не пов'язаний з будь-якими вразливостями в їхніх продуктах або послугах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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