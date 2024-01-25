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Проросійські хакери атакували державний та комерційний сектор України – Сили оборони Півдня

Проросійські хакери атакували державний та комерційний сектор України – Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 30355 перегляди

Проросійські хакери розпочали фішингові атаки на державний та комерційний сектори України, при цьому найбільше постраждало Міністерство оборони. Хоча автоматизовані системи заблокували більшість загроз, Південне командування сил оборони попереджає, що атака триває, і закликає бути пильними.

Хакерські фішингові атаки на державний та комерційний сектор України фіксували правоохоронці минулої доби. За даними Сил оборони Півдня більшість з них були заблоковані в автоматичному режимі, але українців закликають  бути обачними. Про це пише УНН.

Минулої доби фіксувалися атаки на державний та комерційний сектор України. Також атаки хакерськими групами, які фінансуються рф, здійснено на ресурси Міноборони за допомогою фішингу, розповсюдження зловмисного програмного забезпечення віддаленого виконання коду та блокування доступу до веб ресурсів. Більшість з них блокується в автоматичному режимі.

– йдеться у повідомленні.

Деталі

Сили оборони Півдня також попереджають, що атака продовжується. Зазначається, що хакери розповсюджують електронні листи з темами "Інформація від Держспецзв'язку України" і "Державна служба України з надзвичайних ситуацій", ніби то від названих структур.

Крім цього, виявлено поширення шкідливого програмного забезпечення від угруповання ГРУ рф Gamaredon, з метою отримання доступу до персональних і конфіденційних даних користувачів та службової інформації.

Попереджаємо вас про потенційну кіберзагрозу, яка може стати критичною для Вас та Ваших особистих даних. Будьте обережні та уважні, особливо при отриманні листів та додатків до них з невідомих джерел, які можуть приховувати шкідливі програми. Звертаємо Вашу увагу на серйозність ситуації і закликаємо бути особливо обережними та обачними в мережі.

– закликають у відомстві
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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