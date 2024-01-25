Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга
Киев • УНН
Пророссийские хакеры начали фишинговые атаки на государственный и коммерческий секторы Украины, при этом больше всего пострадало Министерство обороны. Хотя автоматизированные системы заблокировали большинство угроз, Южное командование сил обороны предупреждает, что атака продолжается, и призывает быть бдительными.
Хакерские фишинговые атаки на государственный и коммерческий сектор Украины фиксировали правоохранители за прошедшие сутки. По данным Сил обороны Юга большинство из них были заблокированы в автоматическом режиме, но украинцев призывают быть осмотрительными. Об этом пишет УНН.
За прошедшие сутки фиксировались атаки на государственный и коммерческий сектор Украины. Также атаки хакерскими группами, которые финансируются рф, осуществлены на ресурсы Минобороны с помощью фишинга, распространения вредоносного программного обеспечения удаленного выполнения кода и блокировки доступа к веб ресурсам. Большинство из них блокируется в автоматическом режиме.
Детали
Силы обороны Юга также предупреждают, что атака продолжается. Отмечается, что хакеры распространяют электронные письма с темами "Информация от Госспецсвязи Украины" и "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям", будто бы от названных структур.
Кроме этого, выявлено распространение вредоносного программного обеспечения от группировки ГРУ рф Gamaredon, с целью получения доступа к персональным и конфиденциальным данным пользователей и служебной информации.
Предупреждаем вас о потенциальной киберугрозе, которая может стать критической для Вас и Ваших личных данных. Будьте осторожны и внимательны, особенно при получении писем и приложений к ним из неизвестных источников, которые могут скрывать вредоносные программы. Обращаем Ваше внимание на серьезность ситуации и призываем быть особенно осторожными и осмотрительными в сети.
Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга
Пророссийские хакеры начали фишинговые атаки на государственный и коммерческий секторы Украины, при этом больше всего пострадало Министерство обороны. Хотя автоматизированные системы заблокировали большинство угроз, Южное командование сил обороны предупреждает, что атака продолжается, и призывает быть бдительными.
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