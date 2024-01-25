Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга

Хакерские фишинговые атаки на государственный и коммерческий сектор Украины фиксировали правоохранители за прошедшие сутки. По данным Сил обороны Юга большинство из них были заблокированы в автоматическом режиме, но украинцев призывают быть осмотрительными. Об этом пишет УНН.

За прошедшие сутки фиксировались атаки на государственный и коммерческий сектор Украины. Также атаки хакерскими группами, которые финансируются рф, осуществлены на ресурсы Минобороны с помощью фишинга, распространения вредоносного программного обеспечения удаленного выполнения кода и блокировки доступа к веб ресурсам. Большинство из них блокируется в автоматическом режиме. - говорится в сообщении.

Детали

Силы обороны Юга также предупреждают, что атака продолжается. Отмечается, что хакеры распространяют электронные письма с темами "Информация от Госспецсвязи Украины" и "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям", будто бы от названных структур.

Кроме этого, выявлено распространение вредоносного программного обеспечения от группировки ГРУ рф Gamaredon, с целью получения доступа к персональным и конфиденциальным данным пользователей и служебной информации.