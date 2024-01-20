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Російські хакери атакували Microsoft: зламали корпоративну пошту працівників корпорації

Російські хакери атакували Microsoft: зламали корпоративну пошту працівників корпорації

Київ • УНН

 • 64836 перегляди

Хакерське угрупування, що підтримується росією і відоме як Midnight Blizzard або Nobelium, зламало невеликий відсоток корпоративних електронних поштових скриньок компанії Microsoft. Microsoft заблокувала доступ зловмисників, запевняючи, що інцидент не пов'язаний з будь-якими вразливостями в їхніх продуктах або послугах.

Деякі з корпоративних облікових записів електронної пошти корпорації Microsoft були зламані хакерською групою, яку підтримує росія. Про це йдеться в заяві корпорації, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють в корпорації, 12 січня команда безпеки Microsoft виявила атаку на корпоративні системи. Фахівці ідентифікували відповідальну групу за атаку - Midnight Blizzard, також відому як Nobelium, яку підтримує рф.

Зазначається, що російські хакери змогли отримати доступ до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft, зокрема і вищого керівництва та працівників, які відповідають за кібербезпеку, юридичні та інші функції.

У корпорації наголосили, що атака не була результатом уразливості в продуктах або службах Microsoft. Команда Microsoft регулярно розслідує дії таких хакерів. Група хакерів з листопада 2023 використовувала "атаку з розпорошенням паролів" для злому платформи Microsoft. Кіберзлочинці застосовують цей метод використання одного і того ж пароля для кількох облікових записів, щоб проникнути до системи компанії.

У Microsoft запевнили, що розслідували інцидент і припинили шкідливу діяльність, заблокувавши доступ зловмисників до своїх систем.

Нагадаємо

Хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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