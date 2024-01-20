Российские хакеры атаковали Microsoft: взломали корпоративную почту сотрудников корпорации
Киев • УНН
Хакерская группировка, поддерживаемая россией и известная как Midnight Blizzard или Nobelium, взломала небольшой процент корпоративных электронных почтовых ящиков компании Microsoft. Microsoft заблокировала доступ злоумышленников, уверяя, что инцидент не связан с какими-либо уязвимостями в их продуктах или услугах.
Некоторые из корпоративных учетных записей электронной почты корпорации Microsoft были взломаны хакерской группой, которую поддерживает россия. Об этом говорится в заявлении корпорации, передает УНН.
Детали
Как сообщают в корпорации, 12 января команда безопасности Microsoft обнаружила атаку на корпоративные системы. Специалисты идентифицировали ответственную группу за атаку - Midnight Blizzard, также известную как Nobelium, которую поддерживает рф.
Отмечается, что российские хакеры смогли получить доступ к очень небольшому проценту учетных записей корпоративной электронной почты Microsoft, в том числе и высшего руководства и работников, отвечающих за кибербезопасность, юридические и другие функции.
В корпорации подчеркнули, что атака не была результатом уязвимости в продуктах или службах Microsoft. Команда Microsoft регулярно расследует действия таких хакеров. Группа хакеров с ноября 2023 года использовала "атаку с распылением паролей" для взлома платформы Microsoft. Киберпреступники применяют этот метод использования одного и того же пароля для нескольких учетных записей, чтобы проникнуть в систему компании.
В Microsoft заверили, что расследовали инцидент и прекратили вредоносную деятельность, заблокировав доступ злоумышленников к своим системам.
Напомним
Хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории рф.
Российские хакеры атаковали Microsoft: взломали корпоративную почту сотрудников корпорации
Хакерская группировка, поддерживаемая россией и известная как Midnight Blizzard или Nobelium, взломала небольшой процент корпоративных электронных почтовых ящиков компании Microsoft. Microsoft заблокировала доступ злоумышленников, уверяя, что инцидент не связан с какими-либо уязвимостями в их продуктах или услугах.
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