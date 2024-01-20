Российские хакеры атаковали Microsoft: взломали корпоративную почту сотрудников корпорации

Некоторые из корпоративных учетных записей электронной почты корпорации Microsoft были взломаны хакерской группой, которую поддерживает россия. Об этом говорится в заявлении корпорации, передает УНН.

Детали

Как сообщают в корпорации, 12 января команда безопасности Microsoft обнаружила атаку на корпоративные системы. Специалисты идентифицировали ответственную группу за атаку - Midnight Blizzard, также известную как Nobelium, которую поддерживает рф.

Отмечается, что российские хакеры смогли получить доступ к очень небольшому проценту учетных записей корпоративной электронной почты Microsoft, в том числе и высшего руководства и работников, отвечающих за кибербезопасность, юридические и другие функции.

В корпорации подчеркнули, что атака не была результатом уязвимости в продуктах или службах Microsoft. Команда Microsoft регулярно расследует действия таких хакеров. Группа хакеров с ноября 2023 года использовала "атаку с распылением паролей" для взлома платформы Microsoft. Киберпреступники применяют этот метод использования одного и того же пароля для нескольких учетных записей, чтобы проникнуть в систему компании.

В Microsoft заверили, что расследовали инцидент и прекратили вредоносную деятельность, заблокировав доступ злоумышленников к своим системам.

Напомним

Хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории рф.