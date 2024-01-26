российские хакеры взломали сайт президента Грузии

российские хакеры взломали президента Грузии Саломе Зурабишвили и оставили надпись, которая прославляет Россию. Об этом сообщает издание "Новости Грузии", передает УНН.

Детали

Сейчас сайт заблокирован, но до этого при входе на страницу можно было увидеть изображение черепа и надпись "Hacked by Cozy Bear Slava russia" - "Взломано Cozy Bear Слава россии".

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Дополнение

Отмечается, что хакерской атаке подвергся и сайт оппозиционной телекомпании "Формула". Сайт был недоступен несколько часов, затем доступ был восстановлен, но страница до сих пор работает с перебоями.

Кроме того, 26 января произошла хакерская атака на сайт оппозиционной телекомпании "Мтавари", часть данных была удалена.

Сообщения о кибератаках в Грузии начали поступать после волны фейковых сообщений о бомбах. За последний месяц в Грузии "минировали" аэропорт, школы и крупные торговые центры.

Справочно

Cozy Bear - российская группа хакеров, которая, по данным западных спецслужб, действует под эгидой ФСБ рф. Эту группу хакеров упоминали в связи с виртуальными нападениями на штаб кандидата в президенты Барака Обамы в 2008 году, атаках на Минфин и Министерство торговли США и многих других структур.

Напомним,

Хакерская группировка, поддерживаемая Россией и известная как Midnight Blizzard или Nobelium, взломала небольшой процент корпоративных электронных почтовых ящиков компании Microsoft.

Компания заблокировала доступ злоумышленников, уверяя, что инцидент не связан с какими-либо уязвимостями в их продуктах или услугах.