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російські хакери намагалися увійти в е-системи литовської армії

російські хакери намагалися увійти в е-системи литовської армії

Київ • УНН

 • 23438 перегляди

російські хакери намагалися отримати доступ до литовських військових систем, але були виявлені і зупинені.

російські хакери на початку лютого намагалися зайти в електронні системи литовської армії, цю спробу помітили та зупинили. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

3 лютого у мережі почали поширювати інформацію, нібито російські хакери групи "Just Evil" отримали доступ до систем армії США і системи Ilias литовської армії.

Збройні сили Литви підтвердили, що у цей день зафіксували підозрілий вхід в один з облікових записів дистанційної системи навчання. Після того відключили три сервери, на яких розміщується система Ilias.

Національний центр кібербезпеки Литви у тісній співпраці з армією почав розслідування, інцидент на цей час вважають подією середнього рівня загрози,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що витоку даних не сталося, але остаточні висновки можна буде зробити після завершення розслідування. Система Ilias поки залишається від’єднаною від зовнішньої мережі й там проводяться оновлення.

Нагадаємо

26 січня, російські хакери зламали сайт президента Грузії Саломе Зурабішвілі. Також сайт опозиційної телекомпанії "Формула" зазнав атаки, а з сайту іншої компанії, "Мтаварі", були видалені дані.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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