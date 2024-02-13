російські хакери намагалися увійти в е-системи литовської армії
Київ • УНН
російські хакери намагалися отримати доступ до литовських військових систем, але були виявлені і зупинені.
російські хакери на початку лютого намагалися зайти в електронні системи литовської армії, цю спробу помітили та зупинили. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
3 лютого у мережі почали поширювати інформацію, нібито російські хакери групи "Just Evil" отримали доступ до систем армії США і системи Ilias литовської армії.
Збройні сили Литви підтвердили, що у цей день зафіксували підозрілий вхід в один з облікових записів дистанційної системи навчання. Після того відключили три сервери, на яких розміщується система Ilias.
Національний центр кібербезпеки Литви у тісній співпраці з армією почав розслідування, інцидент на цей час вважають подією середнього рівня загрози,
Зазначається, що витоку даних не сталося, але остаточні висновки можна буде зробити після завершення розслідування. Система Ilias поки залишається від’єднаною від зовнішньої мережі й там проводяться оновлення.
Нагадаємо
26 січня, російські хакери зламали сайт президента Грузії Саломе Зурабішвілі. Також сайт опозиційної телекомпанії "Формула" зазнав атаки, а з сайту іншої компанії, "Мтаварі", були видалені дані.