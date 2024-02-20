Хакеры взломали эфирную систему телеканала "Эспрессо", вероятно это были россияне

В понедельник вечером 19 февраля украинский телевизионный вещатель "Эспрессо" заявил о том, что на их систему, которая отвечает за эфирное вещание телеканала совершили атаку хакеры. Об этом заявили в пресс-службе канала, передает УНН.

Детали

В частности, в "Еспресо" заявили, что около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала Еспресо. Таким образом злоумышленники смогли разместить в эфире телеканала короткий ролик с кадрами разрушенных украинских городов, видео с Джозефом Байденом и призывом остановиться, намекая на якобы причастность США к войне в Украине.

Нам жаль, что наши зрители могли видеть в эфире это провокационное видео. Ответственность за войну в Украине несет исключительно россия. Это очевидный факт, который авторы видео пытались исказить. Это дает понять, что к атаке на Эспрессо причастны россияне. - прокомментировали в пресс-службе телеканала.

В пресс-службе телеканала также добавили, что они уже приняли все необходимые меры безопасности и готовят обращение в правоохранительные органы об этой атаке.

Дополнительно

Накануне вечером российские хакеры также атаковали украинские медиа. Об этом сообщала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. В частности о чрезвычайных происшествиях CERT-UA сообщили издания "Украинская правда", "Liga.net", "Апостроф" и "Телеграф".