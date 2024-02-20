Хакеры взломали эфирную систему телеканала "Эспрессо", вероятно это были россияне

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
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Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  162968 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  284721 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  339863 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  269148 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  282234 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  339551 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  308263 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243402 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Новости по теме

Хакеры взломали эфирную систему телеканала "Эспрессо", вероятно это были россияне

Российские хакеры получили доступ к системе вещания украинского телеканала "Эспрессо" и выпустили в эфир пропагандистское видео, прежде чем канал восстановил контроль. Телевизионщики обвиняют в атаке россиян.

Общество •   •  7046 просмотра
Хакеры взломали эфирную систему телеканала "Эспрессо", вероятно это были россияне

В Кременчуге взрывы

В Полтавской области Украины сработали сирены воздушной тревоги, а в Кременчуге и Херсоне раздались звуки взрывов.

Война •   •  730 просмотра
В Кременчуге взрывы

Минфин: За период военного положения предпринимателям выдано почти 47 тысяч доступных кредитов на сумму более 187 млрд грн

За период военного положения в Украине предприниматели получили более 46 500 доступных кредитов на общую сумму 187 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Война •   •  5567 просмотра
Минфин: За период военного положения предпринимателям выдано почти 47 тысяч доступных кредитов на сумму более 187 млрд грн

В Херсоне раздаются взрывы

Российские войска обстреливают город Херсон из различных видов оружия, отступая из региона.

Война •   •  7793 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

Канада передаст Украине более 800 беспилотников SkyRanger

Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 для помощи в борьбе с Россией, сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

Война •   •  9657 просмотра
Канада передаст Украине более 800 беспилотников SkyRanger

В Одесской области ГБР разоблачило начальника дежурной части, который присвоил машину с арестплощадки

Расследование ГБР установило, что работник правоохранительных органов Одесской области незаконно завладел транспортным средством, изъятым по другому делу, и пользовался им в течение года, после чего был уволен и обвинен в незаконном завладении.

Криминал и ЧП •   •  8207 просмотра
В Одесской области ГБР разоблачило начальника дежурной части, который присвоил машину с арестплощадки

Суд продлил на 2 месяца меру пресечения бывшему президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева еще на 2 месяца - до 18 апреля.

Криминал и ЧП •   •  7168 просмотра
Суд продлил на 2 месяца меру пресечения бывшему президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву

Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека

Российские военные обстреляли десять населенных пунктов Сумской области более пятидесяти раз, ранив по меньшей мере четырех гражданских лиц.

Война •   •  10080 просмотра
Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека

На Запорожье от российского удара погиб мужчина

В селе Лесное Запорожской области погиб мужчина после того, как российские войска обстреляли два села в этом районе.

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На Запорожье от российского удара погиб мужчина

В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи

Двое украинских волонтеров получили тяжелые ранения, когда их автомобиль был взорван в результате вероятного террористического акта в Одессе.

Криминал и ЧП •   •  11028 просмотра
В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи