Украинские спецслужбы входили в международную группу правоохранителей, как заблокировали инфраструктуру хакеров из LockBit
Группировка хакеров-вымогателей LockBit в течение 5 лет атаковала финансовые учреждения и корпорации в западных странах, поддерживающих оборону Украины.
Насмерть сбил военного на блокпосту: в Киеве будут судить адвоката
45-летнего адвоката будут судить по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смертельное ДТП на киевском блокпосту, в результате которого погиб военнослужащий.
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN успешно завершил свой первый полет, развив скорость 425 км/ч на высоте 8000 футов.
Иначе Америке придется защищать НАТО от россии самостоятельно: посол США призвала усилить военную поддержку Украины
США должны продолжать поддерживать Украину в военном плане, чтобы предотвратить потенциальное вторжение россии в страны НАТО, которые Вашингтону придется оборонять собственными силами.
Бизнес предложил помощь Киперу в ремонте Одесской областной детской больницы - донат достигает 5 млн грн
Бизнесмены предложили выделить 5 миллионов гривен на ремонт Одесской областной детской больницы.
Служба безопасности Швеции назвала россию главной угрозой для безопасности страны
Шведская служба безопасности называет россию главной угрозой для безопасности страны.
G20 на министерской встрече в Бразилии обсудит войну россии против Украины
Министры иностранных дел стран G20 встречаются в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, включая войну России против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в преддверии ежегодного саммита G20.
Прямая помощь в предоставлении средств ПВО для Одесской области, разминирование акватории Черного моря и свободное судоходство: о чем говорил Кипер с Волкером
Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с бывшим специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины, чтобы обсудить прямую помощь в предоставлении средств противовоздушной обороны для Одесской области, разминировании Черного моря и обеспечении свободного судоходства.
Орехов на 95% разрушен из-за постоянных российских обстрелов - Федоров
Председатель ОВА сообщил, что 95% зданий в городе Орехов Запорожской области разрушены из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск.
Молдова передаст Украине новую партии гуманитарной помощи
Молдова утвердила план предоставления Украине гуманитарной помощи на сумму более 250 000 долларов США в 2024 году, включая электрогенераторы, медикаменты и консервы.