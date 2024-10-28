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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китайские хакеры собрали аудио со звонков советника кампании Трампа

Китайские хакеры собрали аудио со звонков советника кампании Трампа

Киев  •  УНН

07:28 • 6800 просмотра

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Хакеры, связанные с Китаем, перехватили аудиозаписи и сообщения советника предвыборной кампании Дональда Трампа. Атака также коснулась телефонных систем Verizon и кампании Камалы Харрис.

Связанные с китайским государством хакеры перехватили аудио и тексты одного из советников кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Сообщается, что хакеры, связанные с китайским государством, перехватили аудиозаписи телефонных разговоров политических деятелей США, в том числе неназванного советника предвыборной кампании Дональда Трампа.

Хакеры смогли получить доступ к аудиозаписи телефонного звонка советника кампании Трампа, а также к незашифрованным сообщениям, таким как текстовые сообщения этого лица.

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Напомним

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе кампания Трампа получила информацию о том, что кандидат в президенты от Республиканской партии и его заместитель Джей Ди Вэнс были среди ряда людей в правительстве и вне его, чьи телефонные номера были объектом атаки из-за проникновения в телефонные системы Verizon.

Verizon заявила, что ей известно о попытке атаковать американские телекоммуникационные компании и собрать разведывательные данные, и она сотрудничает с правоохранительными органами.

ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США подтвердили, что расследуют несанкционированный доступ к коммерческой телекоммуникационной инфраструктуре людей, связанных с Китаем, хотя в заявлении они не назвали кампанию Трампа.

Позже Reuters сообщило, что китайские хакеры также атаковали телефоны, которыми пользовались люди, связанные с кампанией Камалы Харрис.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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