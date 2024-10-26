Китайські хакери атакували телефони Трампа та Венса
Київ • УНН
Китайські хакери намагалися отримати доступ до даних телефонів Дональда Трампа та Джей Ді Венса через системи Verizon. Атака викликала серйозне занепокоєння щодо національної безпеки США.
Китайські хакери намагалися отримати доступ до даних телефонів Дональда Трампа та Джей Ді Венса. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
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За інформацією, хакерська атака викликала серйозні занепокоєння щодо національної безпеки, але поки невідомо, чи вдалося зловмисникам отримати будь-які дані.
Передвиборча команда Трампа дізналася про витік даних цього тижня, коли стало відомо, що китайські хакери атакували не лише їх, але й інших осіб у адміністрації США через телекомунікаційні системи Verizon.
ФБР заявляє, що китайські хакери готуються атакувати інфраструктуру США19.04.24, 14:42 • 14867 переглядiв