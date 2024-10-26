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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китайские хакеры атаковали телефоны Трампа и Вэнса

Китайские хакеры атаковали телефоны Трампа и Вэнса

Киев  •  УНН

21:04 • 1917 просмотра

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Китайские хакеры пытались получить доступ к данным телефонов Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса через системы Verizon. Атака вызвала серьезное беспокойство относительно национальной безопасности США.

Китайские хакеры пытались получить доступ к данным телефонов Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Добавим

По информации, хакерская атака вызвала серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, но пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам получить какие-либо данные.

Предвыборная команда Трампа узнала об утечке данных на этой неделе, когда стало известно, что китайские хакеры атаковали не только их, но и других лиц в администрации США через телекоммуникационные системы Verizon.

ФБР заявляет, что китайские хакеры готовятся атаковать инфраструктуру США19 апреля 2024, 11:42 • 14725 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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