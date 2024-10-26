Китайские хакеры атаковали телефоны Трампа и Вэнса
Киев • УНН
Китайские хакеры пытались получить доступ к данным телефонов Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса через системы Verizon. Атака вызвала серьезное беспокойство относительно национальной безопасности США.
Китайские хакеры пытались получить доступ к данным телефонов Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
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По информации, хакерская атака вызвала серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, но пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам получить какие-либо данные.
Предвыборная команда Трампа узнала об утечке данных на этой неделе, когда стало известно, что китайские хакеры атаковали не только их, но и других лиц в администрации США через телекоммуникационные системы Verizon.
ФБР заявляет, что китайские хакеры готовятся атаковать инфраструктуру США19 апреля 2024, 11:42 • 14725 просмотров