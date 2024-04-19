ФБР заявляет, что китайские хакеры готовятся атаковать инфраструктуру США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  34109 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  75167 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  203469 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  235148 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232304 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176085 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119424 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129638 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140075 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138226 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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18 апреля 2024, 06:06  •  213661 просмотра
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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  319710 просмотра
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16 апреля 2024, 06:10  •  329527 просмотра

ФБР заявляет, что китайские хакеры готовятся атаковать инфраструктуру США

ФБР заявляет, что связанные с китайским правительством хакеры проникли в критически важные объекты инфраструктуры США, такие как телекоммуникации, энергетика и водоснабжение, получив возможность потенциально нанести разрушительный ущерб, и ждут подходящего момента, чтобы нанести удар.

Новости Мира •   •  6324 просмотра
ФБР заявляет, что китайские хакеры готовятся атаковать инфраструктуру США

Главы МИД "Группы семи" осудили захват россиянами ЗАЭС: есть серьезные риски для ядерной безопасности

Министры иностранных дел стран "Группы семи" осудили захват россией Запорожской атомной электростанции в Украине, заявив, что это создает серьезные риски для ядерной безопасности, которые могут иметь последствия для всего международного сообщества.

Война •   •  8589 просмотра
Главы МИД "Группы семи" осудили захват россиянами ЗАЭС: есть серьезные риски для ядерной безопасности

Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"

Президент Украины Владимир Зеленский оставил свой автограф на стеле на въезде в Донецкую область во время визита на встречу с украинскими защитниками. Ранее эту стелу "обновили" волонтеры, которые стерли с нее все памятные надписи украинских военных, которые расписывались здесь перед поездкой на передовую.

Война •   •  9290 просмотра
Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"

Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА

В Днепре в результате российского ракетного удара пострадали 24 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 частных дома, 3 школы, 7 офисных зданий, рынок, магазины, отель, заправка, почти 50 автомобилей, солнечная электростанция, а также 7 человек получили ранения.

Война •   •  8377 просмотра
Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА

Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

Президент Зеленский посетил командный пункт 41-й механизированной бригады, которая защищает Часов Яр в Донецкой области, пообщался с бойцами, вручил им награды и осмотрел оборонительные укрепления.

Война •   •  9550 просмотра
Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА

18 человек погибли и 79 получили ранения, в том числе 10 в тяжелом состоянии, в результате удара российской армии по Чернигову 17 апреля.

Общество •   •  10437 просмотра
Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА

Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго

Энергосистема Украины остается дефицитной, поскольку утром поступила экстренная помощь из Европы, а с 18:00 до 22:00 возможно ограничение потребления для предприятий и промышленности из-за повреждений, вызванных российскими ракетными ударами и ударами беспилотников по украинским электростанциям.

Война •   •  10452 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго

За вознаграждение выдавала фальшивые документы об инвалидности: на Львовщине задержали на взятке врача

Во Львовской области задержали медицинскую работницу, которая выдавала фальшивые справки об инвалидности военнообязанным за вознаграждение в размере 7 000 тыс. долларов, привлекая к этому врачей из разных медицинских учреждений.

Криминал и ЧП •   •  9702 просмотра
За вознаграждение выдавала фальшивые документы об инвалидности: на Львовщине задержали на взятке врача

В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф

Завтра, 20 апреля, в Днепре объявлен Днем траура в память о жертвах российского ракетного удара, в результате которого погибли 8 человек, в том числе 2 детей.

Война •   •  10481 просмотра
В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф

"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины

Спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии призвали Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине, подчеркнув, что поддержка, предоставляемая Украине, является инвестицией в общее безопасное будущее и имеет решающее значение в это критическое время.

Война •   •  11216 просмотра
"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины