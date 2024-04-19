ФБР заявляет, что китайские хакеры готовятся атаковать инфраструктуру США

Хакеры, которые связаны с правительством Китая, проникли в критически важную инфраструктуру США. Сейчас они ждут "подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар". Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что китайская хакерская кампания, известная как Volt Typhoon, успешно получила доступ к многочисленным американским компаниям в телекоммуникационных, энергетических, водопроводных и других критических секторах.

Китай развивает "способность физически разрушать нашу критически важную инфраструктуру в тот момент, который он выберет. Его план состоит в том, чтобы нанести низкие удары по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться вызвать панику, - сказал Рэй на саммите по современным конфликтам и новым угрозам.

Он отметил, что трудно определить намерение этого киберпредварительного позиционирования, которое согласуется с более широким намерением Китая удержать США от защиты Тайваня.

Дополнение

Китай считает остров Тайвань своей собственной территорией и никогда не отказывался от применения силы, чтобы вернуть его под свой контроль. Тайвань решительно возражает против претензий Китая на суверенитет и говорит, что только жители острова могут решать свое будущее.

Ранее на этой неделе представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Volt Typhoon на самом деле не был связан с правительством Китая, но является частью преступной группы программ-вымогателей.

Некоторые в США используют отслеживание источника кибератак как инструмент для нападения на Китай, утверждая, что США являются жертвой, а это наоборот, и политизируя вопрос кибербезопасности, - говорилось в комментарии представителя МИД Китая.

Рэй добавил, что китайские хакеры управляли серией ботнетов - созвездиями скомпрометированных персональных компьютеров и серверов по всему миру - чтобы скрыть свою злонамеренную кибер-деятельность. Американские технологические компании и компании по кибербезопасности в частном секторе ранее приписывали Volt Typhoon Китаю, включая отчеты исследователей безопасности из Microsoft и Google.

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