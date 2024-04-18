Microsoft зафиксировала первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США

Корпорация Microsoft заявила, что в течение последних 45 дней активизировались российские кибергруппы, пытающиеся повлиять на предстоящие президентские выборы в США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что связанные с россией учетные записи распространяют противоречивый контент, направленный на американскую аудиторию, в частности с критикой поддержки Украины в войне с россией. Хотя сейчас активность россии, зафиксированная Microsoft, не такая интенсивная, как во время предыдущих президентских выборов в США, она может возрасти в ближайшие месяцы, считают специалисты.

Сообщения об Украине - через традиционные медиа и социальные медиа - набрали обороты в течение последних двух месяцев благодаря сочетанию скрытых и открытых кампаний от по меньшей мере 70 связанных с рф групп, которые мы отслеживаем, - заявили в Microsoft.

В корпорации отметили, что наиболее активная из выявленных российских информационных кампаний связана с администрацией российского президента путина. Другая кампания направлена на публикацию дезинформации в сети на разных языках, при этом сообщения обычно начинаются с того, что это якобы распространяет "обличитель" или "журналист". После этого фейковый контент распространяется рядом веб-сайтов, среди которых DC Weekly, Miami Chronical и The Intel Drop.

В конце концов, после того, как нарратив распространялся в интернете в течение нескольких дней или недель, американская аудитория повторяла и репостила эту дезинформацию, вероятно, не зная о ее первоисточнике, - заметили в Microsoft.

Напомним

В октябре прошлого года Соединенные Штаты обнародовали данные своей разведки, направленные более чем в 100 стран, которые показали, что россия использует шпионов, социальные сети и свои государственные СМИ, чтобы подорвать веру общества в честность демократических выборов во всем мире.