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росія використовує шпигунів, соцмережі та свої ЗМІ, аби підірвати віру суспільства у демократичні вибори - розвідка США

Київ • УНН

 • 210052 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У п’ятницю Сполучені Штати оприлюднили дані своєї розвідки, надіслані більш ніж у 100 країн, які показали, що росія використовує шпигунів, соціальні мережі та свої державні ЗМІ, аби підірвати віру суспільства в чесність демократичних виборів у всьому світі. Про це пише Reuters, передає УНН.

росія використовує шпигунів, соцмережі та свої ЗМІ, аби підірвати віру суспільства у демократичні вибори - розвідка США

Цитата 

«Це глобальне явище», — йдеться у звіті. «Наша інформація вказує на те, що високопосадовці російського уряду, включаючи кремль, бачать цінність такого типу операції впливу та сприймають її як ефективну».

Деталі 

Високопоставлений чиновник Державного департаменту на умовах анонімності сказав, що росію спонукав посилити свої операції впливу на вибори її успіх у поширенні дезінформації про вибори в США 2020 року та пандемію COVID-19.

Зазначається, що звіт було надіслано в телеграмі Державного департаменту від середи більш ніж 100 посольствам США в Америці, Європі, Азії та Африці для розповсюдження їхнім урядам.

Вашингтон провів приватний брифінг для урядів країн-реципієнтів і поділився оцінкою, щоб «попередити вибори, які відбудуться за горизонтом наступного року», сказав чиновник.

Доповідь представляє останні кроки Вашингтона, спрямовані на боротьбу з тим, що, за його словами, намагається москва «посіяти нестабільність» у демократичних країнах, зображуючи вибори як «нефункціональні, а уряди, що випливають із них, як нелегітимні».

Вашингтон також усвідомлює свою власну вразливість перед цією загрозою, адже спецслужби США виявили, що "російські актори поширювали та розширювали інформацію, щоб підірвати довіру суспільства до виборів у США 2020 року".

Росія «використовує як відкриті, так і приховані механізми, включаючи мережі впливу та проксі-сервери, якими керують» російські шпигунські служби, йдеться у звіті.

Як приклад, продовжувалося, служба безпеки фсб росії таємно працювала над залякуванням виборчих працівників, організовувала протести в день виборів і «саботувала голосування за кордоном» на виборах 2020 року в неназваній європейській країні.

Російські державні ЗМІ відкрито стверджували, що вибори будуть недемократичними, і підсилили неправдиві заяви про фальсифікації напередодні кількох виборів в Азії, Європі, на Близькому Сході та Південній Америці між 2020 і 2021 роками, йдеться в повідомленні.

США називають росію «головним винуватцем», який проводить операції з підриву суспільної віри в проведення та результати виборів.

Хоча Китай втручався у вибори, він не вважав, що він використовує таку тактику, сказав чиновник. 

У звіті рекомендовано країнам працювати над пом’якшенням російського втручання у вибори шляхом санкцій, обміну інформацією, видворення російських шпигунів і заборони на поїздки.

Нагадаємо

Словаччина звинуватила москву у втручанні у вибори, що відбулися у вихідні, на яких переміг Роберт Фіцо, який обіцяв припинити військову допомогу Україні.

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