Словаччина звинуватила росію у втручанні у парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Словаччина в понеділок звинуватила москву у втручанні у вибори, що відбулися у вихідні, на яких переміг Роберт Фіцо, який обіцяв припинити військову допомогу Україні. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
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Словаччина заявила про втручання після передвиборних висловлювань директора Служби зовнішньої розвідки рф, який стверджував, що проукраїнська центристська партія Словаччини є «довіреною особою США». Ця партія, "Прогресивна Словаччина", посіла друге місце з 18% голосів (Партія Фіцо "Напрямок - соціальна демократія" (SMER) отримала 23%).
"Ми розглядаємо подібну навмисно розповсюджувану дезінформацію як неприпустиме втручання російської федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці", - наголошується в заяві МЗС Словаччини.
До зовнішньополітичного відомства країни викликало співробітника російського посольства і закликало москву "припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану на Словаччину".
У ході передвиборчої кампанії 59-річний Фіцо обіцяв, що Словаччина, яка є членом НАТО, не надішле "жоден патрон" в Україну, і закликав до поліпшення відносин з росією.
У зв'язку із заявами Словаччини про російське втручання представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Вашингтон "перебуває у тісному контакті з нашими словацькими колегами з цього приводу".
"Сполучені Штати не займають чийсь бік в іноземних виборах", - додав Міллер, заявивши, що США "продовжать працювати разом з урядом, обраним словацьким народом".
Раніше того ж дня президент Словаччини Зузана Чапутова доручила Фіцо сформувати новий уряд, наголосивши на необхідності "поважати результати демократичних виборів".
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що про вплив виборів на позицію Словаччини говорити ще рано і треба дочекатися формування коаліції.