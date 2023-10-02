"Треба дочекатися коаліції": Кулеба заявив, що про вплив виборів на позицію Словаччини говорити рано
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що про вплив виборів на позицію Словаччини говорити ще рано і треба дочекатися формування коаліції. Про це він сказав у понеділок у Києві на спільному брифінгу з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, пише УНН.
Цитата
"Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини, треба дочекатися формування коаліції, і після цього, уже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки", - сказав Кулеба.
Доповнення
У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія SMER-SSD проросійського лідера Фіцо.