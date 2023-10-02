"Треба дочекатися коаліції": Кулеба заявив, що про вплив виборів на позицію Словаччини говорити рано

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що про вплив виборів на позицію Словаччини говорити ще рано і треба дочекатися формування коаліції. Про це він сказав у понеділок у Києві на спільному брифінгу з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, пише УНН.