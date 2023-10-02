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"Надо дождаться коалиции": Кулеба заявил, что о влиянии выборов на позицию Словакии говорить рано

Киев • УНН

 • 877698 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что о влиянии выборов на позицию Словакии говорить еще рано и надо дождаться формирования коалиции. Об этом он сказал в понедельник в Киеве на совместном брифинге с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, пишет УНН.

Цитата

"Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии, надо дождаться формирования коалиции, и после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", - сказал Кулеба.

Дополнение

В Словакии на парламентских выборах победила партия SMER-SSD пророссийского лидера Фицо. 

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