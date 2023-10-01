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У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія SMER-SSD проросійського лідера Фіцо. Як це може вплинути на Україну

У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія SMER-SSD проросійського лідера Фіцо. Як це може вплинути на Україну

Київ • УНН

 • 274534 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія SMER-SSD проросійського лідера Роберта Фіцо, набравши майже 23% голосів. Під час передвиборної кампанії Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, і зробити усе можливе для початку мирних переговорів, назвавши це одним з пріоритетних завдань нового уряду. Ці ж тези він озвучив під час пресконференції журналістам, додавши, що його позиція у питанні України не змінилася, пише УНН.

Результати виборів

Усі виборчі округи Словаччини підрахували та оголосили остаточні результати суботніх виборів: партія SMER-SSD Роберта Фіцо набрала майже 23% (22,95% — ред.) голосів, а за нею з майже 18% (17,96% — ред.) — партія Progresivne Slovensko (Прогресивна Словаччина) під лідерством Міхала Шимечка, Третє місце за кількістю голосів посіла партія Петера Пеллегріні “Голос” — 14,7%.

Під час своєї першої пресконференції після оголошення результатів виборів Фіцо, коментуючи свої заяви щодо України, наголосив, що його позиція не змінилася.

Цитата

“Можливо, поки що це лише слова, але це кристально ясно. Повторюю: наша позиція щодо України чітко сформульована. Наша позиція залишається незмінною щодо наших заяв перед парламентськими виборами. Хочу нагадати, що Словаччина має інші проблеми, ніж в Україні”, — окреслив свої плани Фіцо.

Деталі

“Ми готові допомогти у відбудові держави, але ви знаєте нашу думку щодо озброєння України”, — додав він на пресконференції.

Фіцо наголосив, що Словаччина має більші проблеми, ніж Україна, включаючи ціни на енергоносії та вартість життя, але його партія зробить усе можливе для початку мирних переговорів.

Передвиборчий заклик Фіцо “Жодного раунду” для України отримав резонанс у 5,5-мільйонній країні.

Словаччина є членом військового альянсу НАТО, який підтримує Україну в боротьбі з президентом росії володимиром путіним, однак чимало словаків прихильно ставляться до лінії москви, мовляв, Захід хоче їх знищити.

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Словаччина вже пожертвувала Україні багато того, що мала у державних резервах, включаючи винищувачі. Чи будуть комерційні поставки з оборонної промисловості для України після приходу до влади в Словаччині Фіцо наразі не відомою.

Однак, експерти пророкують, що уряд на чолі з Фіцо стане сигналом про подальший зсув у Центральній Європі проти політичного лібералізму. Він посилиться, якщо правляча консервативна партія “Право і справедливість” (PiS) переможе на виборах у Польщі, які мають відбутись пізніше цього місяця.

Перемогу на виборах Фіцо привітав проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан: “Вгадай, хто повернувся! патріотом завжди добре працювати разом”, — написав Орбан у соцмережі Х.

Прогнози

Словацька ліберальна партія Progresivne Slovensko (Прогресивна Словаччина, PS) посіла друге місце в голосуванні в суботу з майже 18% голосів і хоче зберегти курс на підтримку України.

Тож Фіцо цілком може розглядати помірковану ліву партію HLAS (Голос), яка посіла третє місце з майже 15% голосів, як партнера разом із націоналістичною, проросійською Словацькою національною партією.

Лідер HLAS Петер Пеллегріні заявив, що поставки боєприпасів в Україну корисні для оборонної промисловості Словаччини, і партія підтримала позицію ЄС проти вторгнення.

Прагматизм Фіцо може означати, що він пом’якшить свою риторику, кажуть аналітики та дипломати, особливо в коаліції з HLAS.

Коаліційні переговори

Після перемоги експрем’єр-міністра Фіцо на виборах розпочнуться коаліційні переговори у Словаччині. На думку Роберта Фіцо, ці перемовини можуть тривати два тижні, тож він чекатиме мандата президента країни на формування уряду, який, ймовірно, приєднається до Угорщини у протидії військовій допомозі Європейського Союзу Україні.

Очікується, що ані SMER-SSD Фіцо (Напрям-словацька соціал-демократія), ані PS не отримають більшості, тобто майбутній уряд, ймовірно, залежатиме від результатів більш ніж пів дюжини менших партій, від лібералів до ультраправих екстремістів.

Фіцо зарекомендував себе у минулому як прагматичний лідер. Тому на думку іноземних дипломатів та аналітиків, це могло б приборкати його зовнішньополітичний поворот. Вони кажуть, що у Словаччині найбільший дефіцит бюджету в єврозоні цього року. Він становить майже 7% валового внутрішнього продукту. Тож Словаччина дуже потребує коштів ЄС на модернізацію та відновлення. Це має змусити наступний уряд двічі подумати, перш ніж конфліктувати з Брюсселем у таких питаннях, як верховенство права.

Довідково

Роберт Фіцо народився в родині робітника. Закінчив юридичний факультет у 1986 році та приєднався до правлячої на той час Комуністичної партії.

Після падіння комуністичного режиму в 1989 році працював урядовим юристом, отримав місце в парламенті від перейменованої Комуністичної партії та представляв Словаччину в Європейському суді з прав людини.

Йдучи до влади Фіцо спирався на невдоволення правоцентристською коаліцією, що суперечить, чий уряд розпався минулого року, що призвело до виборів на шість місяців раніше, а також на стурбованість зростанням кількості мігрантів, які проходять через Словаччину на шляху до Західної Європи.

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