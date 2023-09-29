У Словаччині зібрали кошти на придбання машини для розмінування для України

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«У Словаччині завершилася кампанія зі збору коштів на придбання машини для розмінування Božena-5 для України, яка відбулася зусиллями Посольства України в Словацькій Республіці, словацького об’єднання Mier Ukrajine та організації Darček pre Putina», - йдеться у повідомленні.

Вже найближчим часом словацький виробник машин для розмінування компанії The Way Industries виготовить Božena-5 та відправить її в Україну до кінця цього року.

Доповнення

Для розмінування території України, за попередніми оцінками, необхідно 37 мільярдів доларів.

В Україні потенційно заміновано 174 тис. кв. км, в трьох областях створять опергрупи з координації розмінування.