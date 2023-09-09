В Україні потенційно заміновано 174 тис. кв. км: в трьох областях створять опергрупи з координації розмінування

Цитата

“Близько 174 000 км.кв, включаючи 14 000 км.кв морських акваторій території України вважаються такими, що повинні бути обстежені на наявність ризиків від вибухонебезпечних предметів”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в міноборони, на цих територіях або ведуться активні бойові дії, чи перебувають в тимчасовій окупації, або по них були нанесені авіаційні та ракетні удари.

Найбільш потенційно заміновані Харківська, Херсонська та Миколаївська області.

Як повідомляє Міноборони, наразі в цих областях запроваджені новітні методи очищення територій з використанням дронів, машин механізованого розмінування і саперів із засобами пошуку.

“Для підвищення ефективності координації та взаємодії підрозділів, що здійснюють розмінування деокупованих територій, Міністром оборони України було прийнято рішення про утворення в зазначених областях оперативних груп з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях під керівництвом офіцерів секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності”, - повідомили у відомстві.

Доповнення

З даними ДСНС, з початку повномасштабної війни в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 242 людей, серед яких 13 дітей.