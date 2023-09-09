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В Україні потенційно заміновано 174 тис. кв. км: в трьох областях створять опергрупи з координації розмінування

В Україні потенційно заміновано 174 тис. кв. км: в трьох областях створять опергрупи з координації розмінування

Київ • УНН

 • 315218 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Україні потенційно заміновано близько 174 000 км.кв, включаючи 14 000 км.кв морських акваторій. Щоб підвищити ефективність розмінування в трьох областях створять оперативні групи з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях. Про це повідомляє міністерство оборони, пише УНН.

Цитата

“Близько 174 000 км.кв, включаючи 14 000 км.кв морських акваторій території України вважаються такими, що повинні бути обстежені на наявність ризиків від вибухонебезпечних предметів”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в міноборони, на цих територіях або ведуться активні бойові дії, чи перебувають в тимчасовій окупації, або по них були нанесені авіаційні та ракетні удари.

Найбільш потенційно заміновані Харківська, Херсонська та Миколаївська області.

Як повідомляє Міноборони, наразі в цих областях запроваджені новітні методи очищення територій з використанням дронів, машин механізованого розмінування і саперів із засобами пошуку.

“Для підвищення ефективності координації та взаємодії підрозділів, що здійснюють розмінування деокупованих територій, Міністром оборони України було прийнято рішення про утворення в зазначених областях оперативних груп з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях під керівництвом офіцерів секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності”, - повідомили у відомстві.

Доповнення

З даними ДСНС, з початку повномасштабної війни в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 242 людей, серед яких 13 дітей.

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