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В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км: в трех областях создадут опергруппы по координации разминирования

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине потенциально заминировано около 174 000 км.кв, включая 14 000 км.кв морских акваторий. Чтобы повысить эффективность разминирования в трех областях создадут оперативные группы по координации мероприятий разминирования при областных военных администрациях. Об этом сообщает министерство обороны, пишет УНН.

Цитата

“Около 174 000 км.кв, включая 14 000 км.кв морских акваторий территории Украины считаются такими, которые должны быть обследованы на наличие рисков от взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в минобороны, на этих территориях либо ведутся активные боевые действия, либо находятся во временной оккупации, либо по ним были нанесены авиационные и ракетные удары.

Наиболее потенциально заминированы Харьковская, Херсонская и Николаевская области.

Как сообщает Минобороны, сейчас в этих областях внедрены новейшие методы очистки территорий с использованием дронов, машин механизированного разминирования и саперов со средствами поиска.

“Для повышения эффективности координации и взаимодействия подразделений, осуществляющих разминирование деоккупированных территорий, Министром обороны Украины было принято решение о создании в указанных областях оперативных групп по координации мероприятий разминирования при областных военных администрациях под руководством офицеров секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности”, - сообщили в ведомстве.

Дополнение

По данным ГСЧС, с начала полномасштабной войны в Украине от взрывоопасных предметов погибло 242 человека, среди которых 13 детей.

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