В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км: в трех областях создадут опергруппы по координации разминирования

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“Около 174 000 км.кв, включая 14 000 км.кв морских акваторий территории Украины считаются такими, которые должны быть обследованы на наличие рисков от взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в минобороны, на этих территориях либо ведутся активные боевые действия, либо находятся во временной оккупации, либо по ним были нанесены авиационные и ракетные удары.

Наиболее потенциально заминированы Харьковская, Херсонская и Николаевская области.

Как сообщает Минобороны, сейчас в этих областях внедрены новейшие методы очистки территорий с использованием дронов, машин механизированного разминирования и саперов со средствами поиска.

“Для повышения эффективности координации и взаимодействия подразделений, осуществляющих разминирование деоккупированных территорий, Министром обороны Украины было принято решение о создании в указанных областях оперативных групп по координации мероприятий разминирования при областных военных администрациях под руководством офицеров секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности”, - сообщили в ведомстве.

Дополнение

По данным ГСЧС, с начала полномасштабной войны в Украине от взрывоопасных предметов погибло 242 человека, среди которых 13 детей.