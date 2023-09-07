В Україні з початку війни від підриву на вибухівці загинуло понад 240 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. З початку повномасштабної війни в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 242 людей, серед яких 13 дітей. Про це повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Микола Дідик під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Усього з початку російської агресії від вибухонебезпечних предметів постраждало 740 осіб. З них 242 загинули і 498 отримали поранення…У тому числі від вибухівки постраждало 76 дітей, з яких 13 загинули», - розповів Дідик.
Також він повідомив, що через російську агресію потребує розмінування 174 тис. кв.км, що становить близько третини площі держави.
Дідик додав, що від мін потрібно очистити близько 13,5 тис. кв. км акваторії річок, водойм, водосховищ і прибережних ліній морів України.
Доповнення
Україна є однією з найбільш забрудненою мінами державою у світі. 5 млн українців живуть на територіях забруднених мінами.