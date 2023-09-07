В Украине с начала войны от подрыва на взрывчатке погибло более 240 человек

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«Всего с начала российской агрессии от взрывоопасных предметов пострадало 740 человек. Из них 242 погибли и 498 получили ранения…В том числе от взрывчатки пострадало 76 детей, из которых 13 погибли», - рассказал Дидык.

Также он сообщил, что из-за российской агрессии нуждается в разминировании 174 тыс. кв.км, что составляет около трети площади государства.

Дидык добавил, что от мин нужно очистить около 13,5 тыс. кв. км акватории рек, водоемов, водохранилищ и прибрежных линий морей Украины.

Дополнение

Украина является одним из самых загрязненных минами государств в мире. 5 млн украинцев живут на территориях загрязненных минами.