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В Украине с начала войны от подрыва на взрывчатке погибло более 240 человек

Киев • УНН

 • 238783 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. С начала полномасштабной войны в Украине от взрывоопасных предметов погибло 242 человека, среди которых 13 детей. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации пиротехнических работ ГСЧС Украины Николай Дидык во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Всего с начала российской агрессии от взрывоопасных предметов пострадало 740 человек. Из них 242 погибли и 498 получили ранения…В том числе от взрывчатки пострадало 76 детей, из которых 13 погибли», - рассказал Дидык.

Также он сообщил, что из-за российской агрессии нуждается в разминировании 174 тыс. кв.км, что составляет около трети площади государства.

Дидык добавил, что от мин нужно очистить около 13,5 тыс. кв. км акватории рек, водоемов, водохранилищ и прибрежных линий морей Украины.

Дополнение

Украина является одним из самых загрязненных минами государств в мире. 5 млн украинцев живут на территориях загрязненных минами.

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