В Словакии собрали средства на приобретение машины для разминирования для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украина получит от Словакии машину для разминирования Božena-5, для производства которой в стране проводили сбор, сообщает министерство иностранных дел Украины, информирует УНН.
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«В Словакии завершилась кампания по сбору средств на приобретение машины для разминирования Božena-5 для Украины, которая состоялась усилиями Посольства Украины в Словацкой Республике, словацкого объединения Mier Ukrajine и организации Darček pre Putina», - говорится в сообщении.
Уже в ближайшее время словацкий производитель машин для разминирования компании The Way Industries изготовит Božena-5 и отправит ее в Украину до конца этого года.
Дополнение
Для разминирования территории Украины, по предварительным оценкам, необходимо 37 миллиардов долларов.
В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км, в трех областях создадут опергруппы по координации разминирования.