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29 березня, 17:57 • 222771 перегляди

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Для розмінування території України необхідно 37 млрд дол. - міністр

Для розмінування території України необхідно 37 млрд дол. - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Для розмінування території України, за попередніми оцінками, необхідно 37 мільярдів доларів, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у четвер в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"В Україні потенційно забруднені є понад чверть її території - 174 тисячі квадратних кілометрів, з урахуванням окупованих територій. Уже, за оцінками міжнародного банку, дуже попередніми оцінками, розмінування цієї території - це близько 37 млрд дол. До розмінування зараз доступні десь приблизно 40 тисяч кілометрів квадратних", - додав він.

Нагадаємо

В Україні потенційно заміновано 174 тис. кв. км, в трьох областях створять опергрупи з координації розмінування.

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