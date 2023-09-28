Для розмінування території України необхідно 37 млрд дол. - міністр

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"В Україні потенційно забруднені є понад чверть її території - 174 тисячі квадратних кілометрів, з урахуванням окупованих територій. Уже, за оцінками міжнародного банку, дуже попередніми оцінками, розмінування цієї території - це близько 37 млрд дол. До розмінування зараз доступні десь приблизно 40 тисяч кілометрів квадратних", - додав він.

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В Україні потенційно заміновано 174 тис. кв. км, в трьох областях створять опергрупи з координації розмінування.