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Для разминирования территории Украины необходимо 37 млрд долл. - министр

Для разминирования территории Украины необходимо 37 млрд долл. - министр

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Для разминирования территории Украины, по предварительным оценкам, необходимо 37 миллиардов долларов, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"В Украине потенциально загрязнены более четверти ее территории - 174 тысячи квадратных километров, с учетом оккупированных территорий. Уже, по оценкам международного банка, очень предварительным оценкам, разминирование этой территории - это около 37 млрд долл. К разминированию сейчас доступны где-то примерно 40 тысяч километров квадратных", - добавил он.

Напомним

В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км, в трех областях создадут опергруппы по координации разминирования.

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