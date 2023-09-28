Для разминирования территории Украины необходимо 37 млрд долл. - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Для разминирования территории Украины, по предварительным оценкам, необходимо 37 миллиардов долларов, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"В Украине потенциально загрязнены более четверти ее территории - 174 тысячи квадратных километров, с учетом оккупированных территорий. Уже, по оценкам международного банка, очень предварительным оценкам, разминирование этой территории - это около 37 млрд долл. К разминированию сейчас доступны где-то примерно 40 тысяч километров квадратных", - добавил он.
Напомним
В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км, в трех областях создадут опергруппы по координации разминирования.