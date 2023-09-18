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Лідер парламентської передвиборчої кампанії Словаччини виступає проти допомоги Україні

Лідер парламентської передвиборчої кампанії Словаччини виступає проти допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Словаччини, партія якого має всі шанси перемогти на дострокових парламентських виборах, планує скасувати військову і політичну підтримку України, кинувши прямий виклик Європейському Союзу і НАТО, пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Роберт Фіцо, який очолював уряд Словаччини з 2006 по 2010 рік і знову з 2012 по 2018 рік, є головним претендентом на посаду прем'єр-міністра після виборів 30 вересня. Він і його ліва партія "Напрямок", проводили передвиборчу кампанію з чіткими проросійськими та антиамериканськими меседжами.

Цитата

"Якщо "Smer" увійде до складу уряду, ми більше не будемо надсилати зброю чи боєприпаси в Україну", - заявив Фіцо, який зараз займає місце в парламенті Словаччини і відомий своїми нецензурними тирадами на адресу журналістів, в інтерв'ю агентству Associated Press перед нещодавнім передвиборчим мітингом.

59-річний Фіцо також виступає проти санкцій ЄС щодо росії, ставить під сумнів спроможність українських військових витіснити російські війська зі своєї території і хоче використати членство Словаччини в НАТО, щоб не допустити приєднання України. Його повернення до влади може призвести до того, що Словаччина відмовиться від демократичного курсу, наслідуючи шлях Угорщини за часів прем'єр-міністра Віктора Орбана.

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Згідно з березневим опитуванням, проведеним на замовлення братиславського аналітичного центру Globsec, більшість словацьких респондентів, 51%, вважають, що Захід або Україна несуть відповідальність за війну. Половина опитаних вважають, що Сполучені Штати становлять загрозу безпеці для їхньої країни, порівняно з 39% у 2022 році. Із восьми опитаних країн словаки були найбільш недовірливими до США; Болгарія посіла друге місце з 33%, а Угорщина - третє з 25%.

"У нас велика проблема", - сказала , старший науковий співробітник Центру демократії та стійкості Globsec Катаріна Клінгова.

Опитування проводили в Болгарії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Словаччині, Чеській Республіці та Чехії. У кожній із восьми країн Центральної та Східної Європи взяли участь 1000 респондентів, і результати опитування мали похибку плюс-мінус 3%.

Тільки 48% словаків вважають ліберальну демократію благом для своєї країни, що є другим найнижчим результатом після Литви (47%).

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У лютому 2022 року Словаччина відкрила кордони для українських біженців, а також відправила зброю Києву. Проте свою роль зіграли і російські дезінформаційні операції: промосковська пропаганда нині широко поширена в словацьких ЗМІ.

"Низка місцевих політиків перейняли наративи і термінологію російської пропаганди" і посилили її вплив, сказала Клінгова. Фіцо, чия партія також виступає проти імміграції та прав ЛГБТК+, входить до їх числа.

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Велике невдоволення місцевих фермерів викликають поставки українського зерна. Фермери кажуть, що це підриває їхні ринки. Коли на початку цього місяця закінчився термін дії угоди ЄС про збереження українського зерна в транзиті та на місцевих ринках, Словаччина заявила, що продовжить свою власну заборону на імпорт до кінця року.

Доти, доки вторгнення в Україну не викликало санкції ЄС, росія постачала більшу частину нафти і газу до Словаччини. У 2022 році інфляція зросла до 12,13% через різке зростання цін на енергоносії. У вересні 2022 року тисячі людей приєдналися до акції протесту, організованої партією Фіцо, на якій він заявив, що підтримка урядом України частково відповідальна за зростання інфляції.

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